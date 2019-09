L’abito da sposa Ferretti di Cristina Chiabotto

Un amore intenso e appassionato, confluito naturalmente e velocemente nel matrimonio. Non c’è cosa più bella quando ciò accade, ed è questo che ha reso perfette le nozze di Cristina Chiabotto e Marco Roscio.

Una cerimonia religiosa nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria Reale, seguita da un sontuoso ricevimento nella Reggia di Venaria, residenza sabauda e patrimonio Unesco, con 400 invitati tra cui molti volti legati alla Juventus, come Andrea Pirlo e Claudio Marchisio.

Inutile dire che la sposa era raggiante e bellissima. Forte dei suoi 1,82 cm di altezza, un’acconciatura semplice con i capelli sciolti e qualche ciuffo a incorniciarle il volto, Cristina Chiabotto ha scelto un abito da sposa di Alberta Ferretti. Corpetto in pizzo floreale a decorare la scollatura e le braccia, con motivo ripreso sulla parte inferiore della delicata gonna in seta, la sposa durante la cerimonia ha indossato anche un lungo velo. In controtendenza rispetto alle vip che si sono sposate in questi ultimi anni, l’ex Miss Italia ha indossato solo questo vestito, fino alla fine dei festeggiamenti.

Marco Roscio ha scelto un abito a un bottone blu scuro, taglio smoking, di Alessandro Martorana, indossato su camicia bianca, coi gemelli, e gilet nero caratterizzato dallo stesso disegno del tessuto dell’abito.

Era il 2004 quando le veniva consegnato lo scettro di più bella d’Italia, adesso, a 15 anni di distanza, un’altra gioia per Cristina Chiabotto, più consapevole e intima, . “Che sia una cosa sola”, ha scritto sui social, di fianco alla foto delle sue nozze. E noi glielo auguriamo di cuore.

