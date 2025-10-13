E’ ancora il momento dei Labubu? Le star li sfoggiano ma il mercato dice altro

yes

Hanno le orecchie a punta, l’aria imbronciata e quell’allure da peluche che fa impazzire grandi e piccini: i Labubu sono stati l’oggetto del desiderio degli ultimi mesi. Dai social alle vetrine, nessuno sembrava poter resistere al fascino di questi piccoli mostriciattoli firmati Pop Mart. Ma adesso sorge spontanea la domanda: è ancora il loro momento?

Il mercato frena l’entusiasmo

Cecilia Rodriguez Labubu
Cecilia Rodriguez

Se le celebrity continuano a mostrarli con orgoglio, i numeri raccontano un’altra storia. La “Labubu-mania” starebbe già rallentando: Pop Mart, l’azienda che li produce, ha visto un crollo in Borsa e i dati di vendita segnano un netto calo rispetto al boom iniziale.
Secondo una stima di Forbes, Wang Ning, il fondatore, ha perso personalmente più di 6 miliardi di dollari del suo patrimonio netto dalla fine di agosto. Gli analisti avvertono nettamente la discesa del titolo, dopo l’impennata del 427% dell’ultimo anno.

Quando Lisa ha acceso la miccia

Lisa Blackpink Labubu borsa Hermes Constance
Il post di Lisa

La star del K-Pop Lisa delle Blackpink è spesso indicata come la scintilla che ha fatto esplodere la mania dei Labubu. Tutto è partito da una storia Instagram da lei condivisa nel 2024: un pupazzo attaccato alla sua borsa Hermès che ha scatenato i fan e dato il via al collezionismo. Grande appassionata della bambola “brutta-carina”, ormai punto chiave del suo look, ha persino indossato un costume da Labubu durante il tour estivo.

Marc Jacobs, fan numero uno

Marc Jacobs Labubu 2
Marc Jacobs

Tra i supporter più affezionati dei Labubu c’è Marc Jacobs. Lo stilista newyorkese li ha portati con sé in più di un’occasione, trasformando il pupazzetto in un vero e proprio compagno di vita e di stile. Non si tratta solo di un accessorio, ma di una piccola dichiarazione di appartenenza al mondo dell’ironia e della leggerezza. Sui social Jacobs non smette di condividere le sue bambole ghignanti.

Madonna e la torta più cool dell’anno

Madonna torta Labubu abito Dior
La torta di Madonna

Non solo passerelle: la bambola “brutta-carina” ha fatto capolino anche nel party di compleanno più chiacchierato dell’estate. Madonna ha spento le candeline davanti a una torta gigante a tema Labubu, dimostrando che il trend ha conquistato anche le popstar più iconiche. Una scelta ironica e sorprendente, riproposta anche durante il party delle figlie.

Le vip italiane resistono

Melissa Satta Labubu borsa Louis Vuitton
La borsa di Melissa Satta

E in Italia? Anche le nostre vip hanno ceduto al fascino dei mostriciattoli. Cecilia Rodriguez ha mostrato la sua collezione su Instagram, Federica Pellegrini ne ha ricevuto uno in regalo dal marito.
Labubu sembra essere il perfetto charm da borsa di lusso: Sonia Bruganelli ne ha sfoggiato uno appeso alla sua Hermés, Melissa Satta lo tiene sulla Louis Vuitton, Wanda Nara lo ha messo a corredo della Chanel rosa. Le vip li hanno trasformati in piccoli protagonisti dei loro feed social. Un fenomeno che, almeno sui social, continua a mietere vittime illustri. Ma supererà l’autunno?

