Chi non ricorda l’abito color pervinca di Valentino Haute Couture realizzato per Lady Gaga in occasione dei Golden Globe 2019? Le immagini della cantante, con in mano la sua statuetta vinta per la pellicola A Star Is Born, hanno fatto il giro del mondo e sono entrate a pieno titolo nella storia del costume.

Adesso quel vestito andrà all’asta ma, si scopre solo ora, forse è stato rubato. Pare che l’abito sia stato lasciato da Lady Gaga nella sua stanza del Beverly Hilton Hotel dopo la premiazione, l’8 gennaio 2019. La cameriera che l’ha trovato ha provveduto a consegnarlo immediatamente all’ufficio lost and found dell’albergo (c’è anche una ricevuta come prova) ma, dopo dopo qualche tempo, non essendo stato reclamato da nessuno, il prezioso modello su misura è stato donato alla stessa donna di servizio, che adesso vuole guadagnarci sopra.

In realtà, affermano fonti vicino a Lady Gaga, il vestito sarebbe solo stato prestato alla star dalla maison Valentino, che adesso sembra stia prendendo tutte le dovute azioni legali per il furto. Fatto sta che la casa d’aste Nate D. Sanders Auctions ha ottenuto dalla cameriera Sara Corea l’abito, che verrà battuto a partire da 8mila dollari il 31 ottobre. Una cifra irrisoria rispetto al valore di un capo del genere, sia per costi di produzione sia per essere stato indossato dalla diva in un’occasione tanto importante. Se ci si mettono di mezzo gli ispettori di un’indagine però il tanto famoso vestito potrebbe finire in qualche scatolone della polizia di Los Angeles come prova.

