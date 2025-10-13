Lady Gaga a Milano è tutta rosa: i dettagli del look sopra le righe

Mentre l’autunno avanza e le temperature iniziano a scendere, Lady Gaga ha deciso di accendere il grigiore milanese con un outfit rosa confetto. La popstar ha destato grande curiosità tra fan e addetti ai lavori in occasione della sua partenza dall’aeroporto di Linate, indossando un look decisamente non convenzionale per un volo: un outfit total pink molto teatrale, tipicamente Gaga. Ma cosa ci faceva a Milano? Ecco perché era in città, perché ci tornerà tra pochi giorni e tutti i dettagli del suo ensemble.

A Milano per il cinema

Lady Gaga ha raggiunto Milano per partecipare alle riprese di Il Diavolo veste Prada 2, l’atteso sequel della pellicola del 2006, che arriverà al cinema a maggio 2026. Un progetto cinematografico di grande prestigio, che rappresenta il ritorno della popstar sul grande schermo dopo le esperienza con Joker: Folie à Deux e House of Gucci. I dettagli del suo ruolo nel film rimangono avvolti dal massimo riserbo: nessuna informazione ufficiale è stata divulgata riguardo al personaggio che interpreterà l’artista, alimentando così curiosità e speculazioni tra i fan di tutto il mondo. Quello che sappiamo è che si tratta di un cameo: per questo motivo la cantante è volata a Italia, capitale indiscussa della moda, dove le riprese sono attualmente in corso.

In tour

Dopo i due giorni di lavoro sul set milanese, Lady Gaga è partita per la Svezia: il 13 ottobre, infatti, la popstar sarà sul palco di Stoccolma con il The Mayhem Ball Tour. Il tour sta generando un’ondata di entusiasmo mondiale, confermando il suo ritorno discografico. Ma per i fan italiani non c’è motivo di tristezza: Gaga tornerà prestissimo a Milano. Le due date sold out all’Unipol Forum, previste per il 19 e 20 ottobre, vedranno convergere in città ammiratori provenienti da ogni angolo del globo. Un’occasione imperdibile per assistere alla sua performance straordinaria e per omaggiare la geniale artista, che ha sempre mantenuto un legame speciale col Bel Paese.

Il look total pink

Quella che Lady Gaga ha sfoggiato all’aeroporto di Linate è una mise che racchiude tutto il suo genio creativo e la sua audacia stilistica. Se in molti si chiedono se questo outfit corrisponda a quanto indossato nel film Il Diavolo veste Prada 2, una cosa è certa: l’artista si è già calata perfettamente nei panni della fashionista sofisticata. Le sfumature del rosa creano un’armonia visiva che rimanda all’universo Barbie, pur mantenendo l’appeal irriverente tipico del personaggio. Un look confettoso, frizzante e decisamente accattivante. Il pezzo chiave dell’ensemble è un cardigan aderente firmato Matières Fécales, caratterizzato da spalle scultoree molto teatrali. Il top è abbinato a una gonna midi nella stessa tonalità: la longuette presenta una croce sulle cosce e uno spacco profondo sui polpacci, che aggiunge movimento al look.

Gli accessori neri

Nel tripudio di rosa, Lady Gaga ha scelto di completare il look con accessori rigorosamente neri, per creare contrasto. La cantante nasconde lo sguardo dietro a occhiali da sole fascianti del brand Port Tanger. Un oggetto che non solo protegge la privacy della popstar ma contribuisce anche a creare un’aura di mistero. Per quanto riguarda la borsa, la scelta ricade su un pezzo iconico e desideratissimo dalle star di tutto il mondo: la Mini Kelly di Hermès in pelle. Un capolavoro della maison francese, che lei ha scelto di indossare con la lunga tracolla.

Focus sui piedi

Le scarpe rappresentano il momento di massima espressione creativa di Lady Gaga a Milano. Le platform Hannah, della collezione Matières Fécales x Christian Louboutin, incarnano un’estetica futuristica e architettonica. Il tacco altissimo e curvato sposta il baricentro del piede in avanti, creando un effetto drammatico. Il raso rosa pallido e i tripli cinturini con fiocchi ammorbidiscono la severità della forma, in un mix di stili che lei sa sfoggiare con maestria. Una scelta non casuale per Gaga, che vanta una storia personale di devozione verso le scarpe altissime, irriverenti e strutturalmente audaci. La popstar ha sempre utilizzato le calzature come strumento di libertà creativa.

Pronta per l’altare

Un dettaglio che non poteva passare inosservato agli osservatori più attenti è l’enorme diamante che brilla all’anulare sinistro di Lady Gaga. Si tratta dell’anello di fidanzamento, realizzato da Sofia Jewelry. La pietra da 18 carati, su montatura pavé, ha un valore stimato che oscilla tra i 500mila e i 2 milioni di dollari. La popstar a Milano ha mandato baci ai presenti, facendo cadere lo sguardo sull’anulare. Michael Polansky ha fatto la proposta alla cantante nell’aprile del 2024, inizialmente con un anello in resina che conteneva un filo d’erba, riferimento a un momento significativo della loro storia d’amore. In seguito, il secondo prezioso ha preso il posto del gioiello originale, suggellando ufficialmente lo scambio di promesse tra i due. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2019 ma è uscita ufficialmente allo scoperto molto tempo dopo. Mentre Gaga continua a brillare nella vita professionale, si prepara anche per la sua prossima, grande avventura: il matrimonio. All’altare saprà senza dubbio stupire con il look. Intanto guardala nella gallery in total pink.

