Lady Gaga senza make-up per promuovere… la sua linea di cosmetici

L’avete mai vista struccata? Lady Gaga è una vera autorità in fatto di make-up. Spesso e volentieri l’artista sceglie di osare con il trucco, proponendo un’immagine vistosa e colorata. Per questo stupisce vederla sui social con il viso acqua e sapone, soprattutto se si pensa che gli scatti al naturale celebrano lo sbarco della sua linea di cosmetici Haus Labs nei negozi Sephora.

Lo scatto social

Una felpa rosa, i capelli biondi scompigliati e il viso acqua e sapone, solo con le labbra leggermente illuminate da un velo di gloss. Lady Gaga non potrebbe essere più al naturale di come appare negli scatti che ha postato su Instagram. Un’immagine semplice e pulita, molto diversa da quella che la pop star è solita dare di sé durante gli eventi mondani. Niente male anche da struccata!

Look sempre audaci

A Lady Gaga piace giocare con la sua immagine e in questo il make-up riveste un ruolo di primo piano. Gli outfit della pop star non sono mai lasciati al caso, e dietro ogni mise audace si nasconde un messaggio ben preciso da lanciare al pubblico. Che sia in versione sofisticata e chic, oppure eccentrica e sopra le righe, quello che è certo è che il trucco accompagna le scelte di moda, completandole ogni volta e sottolineando il mood.

La linea beauty

Questa sua passione per il mondo beauty ha portato Lady Gaga già nel 2019 a lanciare Haus Labs, una linea di cosmetici che propone prodotti vegani e cruelty free orientati alla sostenibilità, con packaging creati per ridurre al minimo l’impatto ambientale. La nuova linea, distribuita da Sephora (per ora solo nel mercato canadese e britannico), è composta da novanta prodotti che spaziano tra tante tonalità: dalle più naturali alle più pigmentate per poter sperimentare e giocare liberamente con la propria immagine, imparando da una maestra d’eccezione.

