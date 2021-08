Lady Gaga torna sui trampoli, look da vertigini a New York

Paparazzata con outfit in bilico tra lo chic e il trasgressivo che non passano inosservati, soprattutto per le calzature da capogiro

Zeppe e tacchi vertiginosi sono stati sempre un tratto distintivo dello stile di Lady Gaga, sin dall’inizio della sua carriera. Da qualche tempo a questa parte però la pop star sembrava aver un po’ abbandonato le calzature da capogiro in favore di altre sempre d’effetto ma più comode e discrete. Con le sue ultime apparizioni si nota invece una nuova inversione di tendenza, segno che i plateau impossibili sono tornati a farle battere il cuore. A New York è stata paparazzata con i suoi amati trampoli ai piedi: ciliegina sulla torta di look da urlo sempre in bilico tra eleganza e provocazione.

Lady Gaga sui trampoli lascia a bocca aperta

C’è da restare a bocca aperta davanti alle mise scelte per le uscita a New York da Lady Gaga, strepitosa dalla testa ai… trampoli. A catalizzare l’attenzione di fan e paparazzi sono ovviamente i suoi stivali Pleaser dalle zeppe altissime, che sfoggia in ogni colore: dal bianco al nero passando per il nude. Per tutti i comuni mortali, calzare stivali dal plateau tanto alto sarebbe un’impresa titanica. Invece Miss Germanotta cammina con naturalezza e con la testa tra le nuvole, mentre saluta i fan acclamanti, firma autografi e manda baci ai fotografi.

Le mise strepitose di Lady Gaga

Abbinare scarpe così particolari potrebbe creare problemi a molti, ma di certo non a Lady Gaga. I suoi trampoli vanno su tutto: dallo svolazzante ed elegantissimo vestito fiorato Richard Quinn al completo ginnico Marc Jacobs, dal tailleur rigoroso agli abiti vaporosi e romantici. In body nero, blazer, collant argentato e turbante Flapper mixa trasgressione e fascino da diva d’altri tempi, con il tubino Lanvin dalle maniche piumate si trasforma in un angelo sexy.

Dalla musica al cinema sempre sulla cresta dell’onda

A ottobre uscirà il prossimo album di Lady Gaga, Love for sale in collaborazione per la seconda volta con il crooner 95enne Tony Bennet. A partire dal 24 novembre invece sarà al cinema in veste di attrice con il film House of Gucci (QUI i dettagli), ispirato all’omicidio di Maurizio Gucci.

In attesa di vederla sul grande schermo nei panni di Patrizia Reggiani, non resta che guardare le sue passeggiate newyorkesi in bilico sui trampoli.

