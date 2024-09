Lady Gaga a Venezia 81: il look drammatico è una citazione

Sguardi puntati su Lady Gaga nel corso dell’ottava serata di Venezia 81. Protagonista sul grande schermo con Joker: Folie à Deux e diva indiscussa sul tappeto rosso: l’attenzione è tutta su di lei. Maestra di trasformismo, la star ha saputo stupire ancora una volta con il suo look. Chi sostiene che il total black sia una scelta facile e noiosa, deve ricredersi: Gaga in nero ha lasciato tutti a bocca aperta. E non è mancata una nota di cronaca rosa.

Sul red carpet con Joaquin e Michael

Joker e Harley Quinn. Joaquin Phoenix e Lady Gaga. La coppia ha posato insieme sul red carpet, per la prima del musical fantasy destinato a essere campione d’incassi. Affiatati tanto al cinema quanto nella vita reale, la loro chimica era palese anche nel corso della conferenza stampa del pomeriggio. Sul tappeto rosso però c’è un terzo incomodo: Michael Polansky. Matematico laureato ad Harvard, filantropo, ceo di una società che si occupa di investimenti: il 46enne sembra lontano anni luce da Gaga, popstar di fama mondiale, eppure i due fanno coppia fissa dal 2020 e sembrano diretti all’altare. Da qualche tempo la cantante sfoggia all’anulare un anello di fidanzamento con un gigantesco diamante ovale, pegno d’amore di Michael. Sul tappeto rosso si tengono per mano, si scambiano sguardi complici, sorridono: felici e, in qualche modo, normali, nonostante siano davanti agli occhi del mondo.

Il look teatrale

Veniamo ora all’outfit sfoggiato da Lady Gaga sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. La sua è una scelta drammatica e teatrale, che richiama i risvolti cupi dei protagonisti del film, entrambi pazienti psichiatrici. La star si è presentata con un look maestoso, composto da un abito nero Dior Haute Couture dalla gonna ampissima. Il motivo simmetrico sull’orlo, che si ripete su tutto il perimetro del tessuto, sembra voler richiamare il colleto arricciato dei clown alle feste per bambini, rivisitato però in ottica dark. Il profondo scollo a V sul bustino svela la preziosa collana di diamanti Tiffany & Co., abbinata a vistosi orecchini e a un grosso bracciale.

L’omaggio nel copricapo

L’abito tanto esagerato e carnevalesco, pur nella sua perfezione sartoriale di haute couture, passa in secondo piano di fronte all’originale copricapo in pizzo nero, con applicazioni di cristalli, indossato da Lady Gaga a Venezia 81. Il cappello con le corna o, in chiave più poetica, con le ali che si elevano al cielo, è stato realizzato nel 2001 da Philip Treacy. Il famoso designer, amato anche da Kate Middleton, l’aveva creato in omaggio all’icona della moda Isabella Blow. Personaggio stravagante, con un approccio stilistico unico, ha ispirato i look di Gaga fin dall’inizio della sua carriera. A completare questo outfit surrealista, ci pensa il beauty look. I famosi capelli platino sono raccolti in uno chignon tiratissimo mentre le labbra sono tinte di un bordeaux che vira quasi al nero. Solo lei poteva tanto: guardatela nella gallery.

