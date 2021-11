Laura Chiatti saluta i figli e parte con l’outfit firmatissimo

Stivali militari, borsa in coccodrillo e cappello viola per l'attrice paparazzata all'uscita di casa

Giorno di viaggio per Laura Chiatti. L’attrice ha salutato i figli, Enea e Pablo, avuti dal marito Marco Bocci, ed è partita per una destinazione misteriosa. I piccoli che accompagnano la mamma alla porta di casa e lei che sale in auto, dopo il dolce arrivederci. Bottiglia d’acqua in una mano, trolley Louis Vuitton nell’altra e un outfit comodo ma costoso: così è stata paparazzata Laura davanti alla sua abitazione.

L’impegno social

Laura Chiatti è presente nello spettacolo italiano da quasi trent’anni. Ha iniziato poco più che bambina come cantante, per poi passare a cinema e tv. Nel tempo ha strizzato l’occhio al mondo del fashion, come modella, e da qualche anno dedica anche parte del suo tempo a Instagram, dove vanta oltre un milione di follower. E’ proprio sui social che la Chiatti risponde senza filtri agli hater maleducati che l’hanno più volte accusata di essere troppo magra o insultata per le sue scelte stilistiche.

Audacia nel look

Di stile in realtà Laura Chiatti ne ha da vendere e negli anni si è distinta per il suo approccio irriverente con l’abbigliamento. Audace e coraggiosa, ha sempre indossato quello che le piaceva, senza preoccuparsi dei giudizi altrui. Capi colorati, intimo provocante, scarpe esagerate: un mix and match che cattura lo sguardo. I suoi outfit sono tanto amati quando criticati ma, di certo, non passano inosservati. E’ stato così anche in occasione della sua partenza. La Chiatti ha abbinato dei leggings multilogo a un piumino nero corto di Prada. Fantasiosi gli accessori: borsa in coccodrillo verde e gli iconici stivali Monolith, entrambi Prada, maxi occhiali con le lenti trasparenti e cappello viola di Borsalino. Prendi spunto per i tuoi look da giorno sbirciando nella gallery.

