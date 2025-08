“Agosto, zero vacanze”: Laura Pausini lavora… in costume

Laura Pausini è l’emblema della donna multitasking: artista di fama mondiale, mamma presente, moglie affettuosa e… icona di stile anche quando si rilassa. Quest’estate, la cantante di Solarolo, che da anni ha base a Miami insieme al marito Paolo Carta e alla figlia Paola, ha deciso di trascorrere un lungo periodo in Europa. Impegni lavorativi, nuove collaborazioni musicali, serate speciali sul palco e anche qualche meritata pausa tra le onde: l’agenda è fitta, ma Laura trova sempre il modo di regalare ai fan momenti della sua quotidianità. L’artista documenta tutto sui social, mostrando i suoi look estivi, sempre con il sorriso.

Con il costume cut-out

“Agosto, zero vacanze ma tantissime cose di lavoro da fare con un sorriso gigante… in costume” scrive Laura Pausini su Instagram, nel suo ultimo post, accompagnando la frase con alcune foto scattate su uno yacht. Il messaggio, ironico ma sincero, riassume perfettamente la sua estate: divisa tra mille impegni professionali ma senza mai perdere la voglia di godersi il momento. Nelle immagini, la cantante è un vero concentrato di energia positiva. Indossa un costume intero arancione firmato Pin-Up Stars, con sensuali dettagli cut-out, che attraversano la parte anteriore e posteriore del capo, valorizzando la sua silhouette. Occhiali da sole scuri, un cappellino con la scritta “Ciao” – titolo del suo singolo uscito a settembre 2024 – e un sorriso radioso completano il look. Immortalata mentre mangia frutta fresca, Laura è stupenda e… molto stilosa.

Sul palco e in studio

Nonostante l’ambientazione vacanziera, l’estate di Laura Pausini è tutt’altro che statica. A corredo degli scatti in costume, l’artista ha condiviso anche foto dal suo studio di registrazione, lasciando intendere che nuovi progetti musicali sono in arrivo. I fan sono già in fermento. Ma non è finita qui. La Pausini ha vissuto settimane artistiche intense, condividendo il palco con due star internazionali: Robbie Williams, con cui ha presentato per la prima volta dal vivo “Desire”, durante la cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025 al Metlife Stadium di New York, in diretta mondiale. Lì Laura ha sfoggiato un outfit cool e sportivo di Ssheena. E poi una sorpresa emozionante al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica, dove ha duettato con Alanis Morissette, regalando al pubblico un momento magico e inaspettato. Settembre porterà un altro appuntamento imperdibile: il 7 sarà infatti inaugurata una mostra permanente dedicata alla Pausini a Solarolo, il paese in cui è cresciuta e dove ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Un omaggio alla sua carriera e alla sua terra d’origine, simbolo di un legame mai spezzato.

Dea greca in Pucci

In mezzo a tanta attività, non sono mancati momenti di vera vacanza. A metà luglio Laura Pausini ha condiviso su Instagram un recap fotografico del suo viaggio in Grecia, dove ha trascorso giornate spensierate con il marito e la figlia. I vicoli imbiancati a calce, il blu intenso del mare e l’atmosfera rilassata delle isole hanno fatto da cornice perfetta agli scatti della cantante. Laura ha scelto look firmati Pucci, brand noto per le sue stampe iconiche e i colori vibranti, ideali per l’estate. In uno degli scatti più apprezzati la vediamo indossare un caftano azzurro della collezione Orchidee, dalla silhouette ariosa: una dea greca al tramonto. Per la serata al ristorante, invece, ha optato per un abito grafico dalle tinte più scure, con collo alla coreana. Il suo stile vacanziero è un mix di eleganza senza sforzo e comfort raffinato: guarda nella gallery l’estate di Laura Pausini, tra lavoro, musica e relax.

Related Posts