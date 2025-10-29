Laura Pausini è “woman of the year”: il look barocco è sensuale

Parata di star a Madrid per l’Harper’s Bazaar Women of the Year. Tra tante stelle presenti sul red carpet spagnolo, una delle più brillanti è stata senza dubbio Laura Pausini, premiata per il suo straordinario lavoro nel campo della musica. L’artista italiana ha ammaliato fotografi e pubblico con un outfit sensuale: il connubio perfetto tra eleganza e audacia.

A Madrid per celebrare le donne che fanno la differenza

L’Harper’s Bazaar Women of the Year è uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle donne che si sono distinte in diversi ambiti, dalla moda all’arte, dallo sport all’attivismo sociale. La serata ha visto sfilare sul red carpet personalità straordinarie, ognuna premiata per il proprio contributo unico alla società. Tra le protagoniste Bianca Balti che, reduce dal successo in passerella con la figlia Matilde Lucidi, ha commosso il pubblico con un discorso toccante di sensibilizzazione, dopo la battaglia contro il cancro che l’ha colpita. La top model ha invitato tutti a non nascondere le proprie fragilità, sottolineando come la vulnerabilità possa diventare una risorsa per aiutare chi sta attraversando momenti difficili. Le sue parole hanno risuonato nella sala con forza.

Il riconoscimento di Icon è stato assegnato anche a Simone Biles, considerata la ginnasta migliore di tutti i tempi, da sempre attiva anche nella promozione della salute mentale. Tra tanti volti femminili noti, c’era anche Laura Pausini. Acclamata dal pubblico spagnolo, la cantante non ha deluso i suoi fan, fermandosi per selfie e autografi sul red carpet. L’artista ha confermato quella spontaneità e vicinanza al pubblico, che hanno contribuito a renderla una delle artiste italiane più amate all’estero.

Laura vestita di lacrime preziose

E’ stata una serata davvero speciale per Laura Pausini all’Harper’s Bazaar Women of the Year. Per ritirare il prestigioso riconoscimento, la cantante italiana ha fatto una scelta di look insolita e perfettamente riuscita, affidandosi alla creatività del marchio Phan Huy. L’outfit è un capolavoro di sartorialità e design. Il vestito, su base nera, presenta un tessuto trasparente ornato da bordature a forma di lacrima. Realizzate con perline e cristalli, creano un gioco seducente di trasparenze, che lascia intravedere la pelle attraverso le maglie del tessuto. Le maniche corte sono arricchite dallo stesso motivo decorativo, che scende morbido lungo le braccia.

Il risultato è accattivante e drammatico, con quel gioco sapiente di cutout che rivela e nasconde, creando un effetto visivo ipnotico. Tante lacrime adornano simbolicamente il corpo di Laura, ma qui non c’è tristezza: è una serata di gioia, celebrazione e riconoscimenti. Il modello, barocco nelle sue decorazioni, riesce a essere contemporaneo nell’esecuzione. E’ meritevole anche la scelta di voler favorire un brand emergente ad un evento di tale importanza.

Una settimana di riconoscimenti

Il successo di Laura Pausini travalica i confini nazionali da oltre trent’anni. La sua carriera, iniziata nel 1993 con la vittoria al Festival di Sanremo e celebrata qualche giorno fa anche da Silvia Toffanin a This is me, l’ha portata a conquistare il mondo con la sua voce inconfondibile. Laura rappresenta l’eccellenza italiana nel panorama musicale internazionale.

Proprio pochi giorni prima del riconoscimento madrileno, la Pausini ha ricevuto il Billboard Icon Award ai Billboard Latin Music Awards 2025. Un momento di grande emozione per l’artista romagnola, che ha ritirato il trofeo con gratitudine e commozione. La sua presenza alla premiazione a Miami testimonia il legame profondo che Laura ha costruito con il pubblico latinoamericano. Le sue canzoni in spagnolo hanno conquistato milioni di fan, rendendo la Pausini un ponte culturale tra il nostro Paese e il mondo ispanofono.

L’omaggio commosso a Giorgio Armani

Durante la serata dei Billboard Latin Music Awards 2025, Laura Pausini è salita sul palco indossando un vestito realizzato appositamente per lei da Giorgio Armani, a cui ha dedicato parole cariche di stima e affetto. “Questo red carpet è davvero speciale per me stasera perché sono circondata da tanto amore e sono avvolta in questo abito meraviglioso, l’ultimo che Giorgio Armani ha disegnato per me”, ha scritto su Instagram. “Lo sento abbracciarmi e sono sinceramente commossa di indossarlo oggi come desiderava lui. Giorgio, mi hai accompagnata da quando ero adolescente fino a questo importante traguardo. Sei con me. Ancora. Per sempre”, ha aggiunto. In pizzo nero trasparente, con motivi floreali, presenta maniche corte con dettagli a catena, realizzati con perline, che scendono morbide sulle braccia, creando un effetto chandelier. Dopo oltre trent’anni di carriera, Laura Pausini continua a emozionare non solo con la sua voce, ma anche con la sua presenza scenica, confermandosi una delle ambasciatrici più brillanti del talento italiano nel mondo.

