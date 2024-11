Piume, paillettes e ali di farfalla: i look di Laura Pausini sul palco a Milano

Come festeggiare degnamente i trentuno anni di una formidabile carriera? Con una sfilza di concerti da tutto esaurito. E’ questa la (bellissima) idea di Laura Pausini, impegnata in queste settimane con il World Tour Winter 2024. Dopo Sudamerica e Stati Uniti nei mesi scorsi, la cantate è tornata nel Vecchio Continente. Tante le date italiane, da Roma a Bari, passando per Pesaro, ma spazio anche alle città europee, come Marsiglia, Malaga e Belgrado. Del resto la sua fanbase è davvero mondiale: ovunque vada, la Pausini è amatissima e miete un successo dopo l’altro. I look sul palco sono dei top brand e tutti molto scenografi.

Sul palco con Levante

Nei giorni scorsi c’era grande attesa per le due date milanesi del World Tour Winter 2024 di Laura Pausini. Al Forum di Assago si sono riunite migliaia di fan, ovviamente le aspettative non sono state deluse. Grintosa come sempre, ha fatto sia commuovere che ballare. Su palco, a sorpresa, è arrivata anche Levante, che per la Pausini ha composto il brano “Ti porterei lontano”. Le due si sono esibite nella canzone, tra i boati del pubblico. Se Levante ha optato per un tailleur nero dal sapore mannish di Dsquared2, Laura ha stupito con i suoi look eccentrici e ammalianti, a partire dal minidress custom di Alberta Ferretti. Il vestito nero, con le maniche trasparenti e dalla forma scampanata, è interamente ricoperto di dettagli metallici tondeggianti. Lei l’ha abbinato a degli altissimi cuissard dal tacco vertiginoso in vernice: il mood è rock.

Piume, paillettes e… ali di farfalla

Nel corso delle serate milanesi non sono mancati i cambi di look sul palco per Laura Pausini. L’outfit più accattivante è senza dubbio quello realizzato su misura da Des Phemmes. I pantaloni scampanati verde acqua sono abbinati a una giacca lunga fino ai piedi ricamata su tutto il tessuto con vistose paillettes in argento. Ad arricchire il capo ci pensano, dai fianchi in giù, delle piume di struzzo in tonalità. Body nude con cristalli e cappello in panno beige in testa completano la mise di Laura, che si muove con audacia tra coristi e ballerini. Effetto wow garantito con la creazione di Balestra per la Pausini. Lo svolazzante cape dress in seta rossa la fa assomigliare a una sensuale farfalla: Laura apre le braccia e sembra prendere il volo… inarrestabile.

In backstage

I fan sono sempre curiosi di scoprire particolari sulla vita privata dei loro idoli. Laura Pausini non si fa pregare e condivide una serie di contenuti dal backstage dei suoi due concerti milanesi. Sorriso smagliante, baseball cap in testa, occhiali da sole, sneakers, maxi bag e un divertente cappotto sfrangiato di Iceberg (1.470 euro) per la cantate nei corridoi del Forum di Assago, prima di indossare gli abiti di scena. Tra il pubblico della prima serata c’erano ospiti famosi, tra cui i calciatori del Milan Davide Calabria e Theo Hernandez. Gli sportivi hanno consegnato un regalo speciale a Laura, la casacca della squadra con il cognome dell’artista e il numero uno sulla schiena. “Stavo morendo” ha commentato lei, rossonera sfegatata, nel pubblicare lo scatto del dietro le quinte. Passino i top brand che fanno a gara per vestirla ma, alla fine, forse, non c’è niente di meglio della maglia del cuore.

