L’abito da sposa Dolce&Gabbana di Lauren Sanchez Bezos: “un pezzo di poesia”

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono marito e moglie. Il matrimonio dell’anno si è svolto in Italia, a Venezia. E ha visto il coinvolgimento di star hollywoodiane e vip internazionali. Tra i tanti outfit di cui si è favoleggiato in questi giorni, colpisce la bellezza e la semplicità dell’abito da sposa firmato Dolce&Gabbana. Ecco i dettagli.

La storia d’amore

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno iniziato a frequentarsi privatamente intorno alla primavera 2018, mentre entrambi erano ancora sposati. La relazione è diventata pubblica a inizio gennaio 2019, subito dopo l’annuncio del divorzio di entrambi.

Viaggi romantici hanno consolidato l’unione, vissuta prevalentemente con un basso profilo mediatico. Nel maggio 2023 Bezos ha chiesto a Sanchez di sposarlo a bordo del suo superyacht, con la consegna di un super anello: un diamante da 30 carati di straordinaria bellezza e indiscussa esclusività.

Il matrimonio a Venezia

Ed eccoci al coronamento di oltre sei anni d’amore vissuti tra glamour, lo scandalo iniziale, iniziative sopra le righe e filantropia di coppia. Dopo una cerimonia legale negli Stati Uniti, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez è stato siglato il 27 giugno 2025 sull’isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia. Circa 250 invitati, tra cui moltissimi vip, sono arrivati in Italia per l’evento esclusivo, preceduto da un pre wedding party. In tre giorni gli ospiti hanno potuto intrattenersi con i propri ospiti in una location tra le più suggestive al mondo, circondati da paparazzi e curiosi di ogni tipo. In un grande dispendio di sicurezza e con un’organizzazione curata nei minimi dettagli, i Bezos sono finalmente marito e moglie.

L’abito da sposa di Lauren Sanchez Bezos

Le nozze, blindatissime, sono state vissute con grande riserbo. Poche le foto circolate, in cui si è potuto ammirare l’abito da sposa di Lauren Sanchez Bezos. Realizzato da Dolce&Gabbana, l’abito a sirena è realizzato in pizzo e prende ispirazione da un altro iconico vestito italiano: quello di Sophia Loren nel film del 1958 “Un marito per Cinzia”. Il vestito da sposa, in pizzo italiano, accarezza la silhouette aprendosi nella parte bassa. Collo alto e maniche lunghe, doppia cascata di bottoncini sul fronte e sul retro, bustier con scollatura a cuore e l’unica concessione di trasparenze sulla parte alta. Un lungo velo in tulle, orlato di ricami adornava il capo della protagonista. La sposa ha stupito tutti con una creazione semplice ma allo stesso tempo sensuale, intrigante, affascinante, italiana.

Il post della sposa: la vestizione accurata

Poco dopo aver pronunciato il sì, Lauren Sanchez Bezos ne ha personalmente dato notizia sul proprio profilo social, aggiornato col cognome del marito dopo il proprio. La foto, uno scatto di German Larkin, ritrae gli sposi felici, circondati dai propri ospiti. Anche Jeff Bezos ha indossato un outfit Dolce&Gabbana: un completo classico nero, con gilet e papillon.

La sposa ha condiviso anche delle foto più intime: il momento della vestizione. Uno scatto la ritrae mentre viene aiutata a indossare l’abito, circondata e assistita da sei persone. Ed è Domenico Dolce ad appuntarle personalmente il velo. Il tutto avviene in una stanza dall’allure barocca, con ricercate tappezzerie alle pareti.

“Not just a gown, a piece of poetry. Thank you @dolcegabbana for the magic you made”: non solo un abito, un pezzo di poesia, ha scritto la Bezos nel post, ringraziando il brand “per la magia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Italia (@vogueitalia)

Le polemiche

La scelta di una celebrazione così opulenta in una location tanto particolare come Venezia ha innescato numerose proteste. La città, già provata dal turismo di massa, ha dovuto fare i conti con una viabilità problematica ma ha comunque goduto di grande visibilità internazionale.

L’evento, sfarzoso ma attento al territorio, ha coinvolto fornitori locali generando un indotto apprezzabile. Gli sposi poi, hanno chiesto ai propri ospiti di sostituire i regali con donazioni dirette a realtà del territorio. Si parla di un generoso contributo da un milione di euro di cui la laguna potrà beneficiare.

Related Posts