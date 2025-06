Lauren Sanchez sposa Jeff Bezos… con 27 abiti da sposa?

Ci siamo, l’evento di cronaca rosa più atteso dell’anno sta per andare in scena: Jeff Bezos e Lauren Sanchez saranno presto marito e moglie. “Nelle prossime ore”: meglio restare vaghi sulla data esatta del sì a Venezia. Nessuno infatti, nemmeno gli ospiti, sa esattamente come si svolgerà la due giorni nuziale. Per ragioni di sicurezza, i piani cambiano in corsa e gli invitati illustri, che saranno circa 200, si adeguano di conseguenza. E i look? Di certo i vip hanno portato in Laguna una sfilza di opzioni: tra cocktail, pre-party, after-party, giri in yacht, cerimonie e banchetti, le occasioni per sfoggiare outfit da sogno non mancheranno. Per quanto riguarda la sposa, si parla di cambi d’abito da mille e una notte.

Timeline di un amore

Lauren Sanchez, 55 anni, ex giornalista televisiva, pilota e filantropa, e Jeff Bezos, 61, fondatore di Amazon e terzo uomo più ricco del mondo, si sono conosciuti nel 2016 e si sono fidanzati ufficialmente nel maggio 2023, con una scintillante proposta sul super yacht Koru, impreziosita da un anello con diamante rosa da circa 30 carati. Il matrimonio, atteso tra il 24 e il 26 giugno o tra il 26 e il 28 giugno (come anticipato, non ci sono conferme sulle date reali), nella splendida cornice di Venezia, è il culmine di quasi due anni di preparativi. L’evento sarà orchestrato dalla celebre agenzia di wedding planner Lanza & Baucina, con l’obiettivo di rispettare l’identità di Venezia: circa 80% degli approvvigionamenti – cibo, bomboniere e allestimenti – arriveranno infatti da artigiani locali. Tuttavia, l’happening è già al centro di polemiche: attivisti locali hanno promosso proteste espandendo striscioni con la frase “No Space for Bezos”, per denunciare l’impatto ambientale che questi giorni di festa causeranno.

Gli ospiti illustri

Gli sposi sembrano non curarsi delle polemiche e si preparano ad entrare insieme scena da protagonisti. Tra gli invitati spiccano nomi che spaziano dalla politica all’intrattenimento. Al fianco di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, saranno presenti magnati come Bill Gates e Mark Zuckerberg, insieme a star del calibro di Kim Kardashian, Kylie Jenner e Ivanka Trump. Non mancheranno celebrità del calibro di Oprah Winfrey, Salma Hayek, Barbra Streisand, Leonardo DiCaprio e, forse, persino Lady Gaga per i momenti musicali. E’ in forse la presenza di Katy Perry che, dopo il volo spaziale con la Sanchez e aver presenziato anche al suo addio al nubilato a Parigi, sarebbe alle prese con una burrascosa separazione dal compagno, Orlando Bloom. Tutte voci, vige infatti il massimo riserbo. E i look? Ci aspettiamo un eldorado di sartorialità: abiti da cocktail scintillanti, accessori accattivanti, gioielli strepito. Il dress code sarà un mix tra eleganza sofisticata e glamour da red carpet, in linea con la location romantica e gli splendidi scenari veneziani.

27 abiti per Lauren

I wedding look di Lauren Sanchez promettono scintille. Si vocifera che la sposa cambierà outfit fino a ventisette volte nei giorni della celebrazione. Di certo, almeno tre o quattro cambi sono previsti per la cerimonia ufficiale e il ricevimento. I brand in lizza? In primavera, Lauren è stata vista a Milano nello showroom Dolce&Gabbana, accompagnata da Jeff Bezos. La paparazzata meneghina ha alimentato le voci su un possibile abito scenografico ad alto tasso di glamour italiano: lei si affida spesso alle creazioni del duo. C’è chi ipotizza che la scelta per il vestito più importante, quello per il sì, sia ricaduta su Oscar del la Renta, maison a cui la Sanchez è particolarmente legata. Un’opzione, sempre per sentito dire, caldeggiata anche da Anna Wintour, che sembrerebbe avere un ruolo attivo nelle decisioni relative agli outfit. Da direttrice di Vogue America a bridal stylist: per Lauren tutto è possibile. Elie Saab (marchio indossato sul red carpet di Cannes), Roberto Cavalli, Nensi Dojaka: sono tanti i nomi della moda emersi in queste settimane. Del resto, gli eventi nuziali a cui dovrà presenziale l’ex giornalista sono parecchi.

Una sposa sensuale

Lo stile di Lauren Sanchez è una fusione di eleganza e audacia: silhouette scivolate, scolli strategici, dettagli sensuali, focus sul décolleté. Alla cena di Stato del 2024 in onore del primo ministro giapponese, Lauren si era presentata alla White House con un abito in pizzo dal bustino steccato di Rasario, attirando diverse critiche per l’eccessiva sensualità. Total red anche al Vanity Fair Oscar Party 2024, con un vestito di tulle Lever Couture. Scelta diversa per l’edizione 2025 dell’evento, con l’ex giornalista che ha fatto il red carpet… vestita da sposa: era in Oscar de la Renta, sarà un caso? La Sanchez è riuscita a sedurre anche all’ultimo GP di Monaco, con un long dress nero in tessuto sheer. E che dire della tuta aderente di Monse per il lancio nello spazio con Blue Origin? Insomma, cambia l’occasione ma lei resta fedele alle scelte provocanti. Adesso c’è grande attesa per gli outfit nuziali in Laguna, che si annunciano come un omaggio alla città e alla sua essenza femminile. In un mix di segretezza, lusso e stile, Venezia sarà teatro del matrimonio più chiacchierato dell’anno. Noi siamo già pronti a festeggiare insieme a Lauren Sanchez e Jeff Bezos.

