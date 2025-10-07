Lauren Sanchez e Jeff Bezos a Parigi per le sfilate: innamorati e… firmati

Abbiamo visto Heidi Klum super sexy, uno stuolo di bellissime allo show di Saint Laurent, Elodie protagonista in passerella: alla Paris Fashion Week le star abbondano e tutte vogliono farsi notare. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c’è Lauren Sanchez, che sta dominando la scena con la sua presenza magnetica. Tra uno show e l’altro, Lauren passeggia per la Ville Lumière con il neo-marito Jeff Bezos. La coppia più chiacchierata dell’anno ha scelto la città dell’amore come palcoscenico per dimostrare che il loro legame va ben oltre i sentimenti: la sintonia è anche… nello stile.

Una coppia in pendant

A tre mesi dalle sontuose nozze a Venezia, definite da molti come “il matrimonio del secolo”, Lauren Sanchez e Jeff Bezos sono atterrati a Parigi. Nel pieno della fashion week, i neo-sposi hanno catturato i flash dei fotografi all’uscita dell’Hotel Ritz. Look grigi coordinati per i due, in un gioco di intesa che non è passato inosservato. Lauren ha scelto un capo d’archivio degno di nota, un tailleur della collezione primavera-estate 1995 di John Galliano. L’outfit presenta una giacca strutturata con vita a peplo e spalle marcate, abbinata a una gonna a tubino aderente. Un outfit definito da linee forti, perfettamente in sintonia con la silhouette che la Sanchez ha reso il suo marchio di fabbrica: un tocco di drammaticità a ogni apparizione. Al suo fianco, Bezos si è unito al gioco dell’ensemble in pendant: un lungo cappotto grigio, un maglione in maglia fine e jeans nella stessa tonalità. L’imprenditore ha completato il look con sneaker Celine, ormai parte della sua divisa da miliardario rilassato. La sua intenzione era chiara: lui e la moglie sono due metà perfetta della stessa mela.

La borsa rarissima

Un look che si fa notare, quello di Lauren Sanchez. L’occhio dei fashionisti però è fisso sulla borsetta che tiene in mano. La signora Bezos ha sfoggiato una versione estremamente rara dell’iconica Kelly di Hermès: la Midas. Il nome trae ispirazione dal re Mida, la figura mitologica che trasformava in oro tutto ciò che toccava. La it-bag stessa incarna questo mito: il manico è parzialmente realizzato in oro 18 carati, così come i dettagli metallici. Visivamente, sembra che re Mida stesso vi abbia appena posato le mani e la borsa stia iniziando a trasformarsi davanti agli occhi di chi la guarda. Questa versione dell’iconico accessorio è stata lanciata nel 2023. Il costo? 150mila euro nelle boutique del brand, circa 250mila euro nel mercato secondario. Un pezzo rarissimo e molto ambito, accessibile a pochissime fortunate.

Infuocata per la sera

Finiti gli appuntamenti modaioli del giorno, Lauren Sanchez è uscita con Jeff Bezos per godersi la sera parigina. L’ex giornalista ha scelto un abito vintage di Vivienne Westwood. Una decisione che ha contribuito ad aumentare il suo sex appeal. La tonalità, un rosso ricco e brillante, la fa immediatamente risaltare tra la folla e, ovviamente, incarna a pieno il colore della passione. Lo stile del vestito accentua la figura: il focus principale è sulla scollatura audace. Lauren ha condiviso una serie di scatti su Instagram, dove posa in una veste molto seducente. All’anulare si nota il gigantesco diamante che ha ricevuto dal marito, un gioiello che cattura la luce e gli sguardi in ogni foto.

Pelliccia e cuissard da Balenciaga

Lauren Sanchez è stata immortalata in prima fila agli show più ambiti della Paris Fashion Week. Tra le sfilate più attese c’era quella di Balenciaga, con il debutto di Pierpaolo Piccioli alla direzione creativa. Seduta nel front-row c’era anche la Sanchez. Da sempre amante dei look esagerati, la neo-moglie di Jeff Bezos non ha deluso le aspettative. Per l’occasione ha scelto un lungo abito-cappotto in pelliccia nera, che ha indossato strategicamente con le spalle scoperte, creando un effetto drammatico e sensuale. Una maxi cintura in vita segnava il punto vita. A completare il tutto, Lauren ha calzato un paio di stivali cuissard in pelle con tacco a spillo: dominatrice della moda.

Bicolore vintage da Chanel

Il tour de force fashion di Lauren Sanchez non si è fermato qui. Altro giorno, altro show: eccola ricomparire da Chanel, per assistere alla prima collezione disegnata da Matthieu Blazy. La Sanchez ha optato ancora una volta per un look vintage, scegliendo un abito bicolore del 1995 che ha fatto la storia della maison. Scollo all’americana che lascia scoperte le spalle, una camelia centrale posizionata strategicamente sul décolleté come firma inconfondibile del brand, un bustino che strizza la vita creando una silhouette da pin-up moderna e, soprattutto, uno spacco inguinale vertiginoso che fa volare la fantasia. A indossare lo stesso vestito al tempo, nella campagna pubblicitaria della maison, era stata nientemeno che Claudia Schiffer. Look senza tempo, che rivivono decennio dopo decennio. Guarda nella gallery le mise parigine di Lauren Sanchez.

