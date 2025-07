Lauren Sanchez trasparente per Jeff Bezos a Saint Tropez

Non ci sono dubbi, quella del 2025 è l’estate di Lauren Sanchez e Jeff Bezos. Da settimane l’ex giornalista e il fondatore di Amazon tengono banco nella cronaca rosa. Il merito è soprattutto del matrimonio da mille e una notte andato in scena a fine giugno a Venezia. Dalle Kardashian/Jenner a Ivanka Trump, le star di tutto il mondo si sono riunite in Laguna per tre giorni di festa: un happening raccontato minuto per minuto dai media di tutto il mondo. Finito l’evento, i due non sono tornati negli Stati Uniti, bensì hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nel Mediterraneo.

La coppia più chiacchierata dell’estate

Tutto è iniziato ben prima del sì veneziano: per mesi si sono susseguite le speculazioni sulle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dalla lista degli ospiti illusiti al toto-nomi per i look nuziali, questo evento faraonico ha dato di che parlare agli appassionati di gossip. Un three‑day wedding tra cene a tema, dress code rigidissimi e una parata di celebri invitati. Per il pre-wedding party, Lauren ha scelto un vestito a clessidra con corsetto e ricami floreali della linea haute couture di Schiaparelli. Per il sì invece, la Sanchez ha lasciato tutti a bocca aperto in uno spettacolare abito da sposa Dolce&Gabbana, ispirato a quello di Sophia Loren in Un marito per Cinzia. Archiviati i brindisi veneziani, i due hanno deciso di proseguire il viaggio d’amore in Francia, regalando nuovi scatti da cartolina e… outfit da analizzare.

In Costa Azzurra

E’ la Costa Azzurra la destinazione (almeno di questi giorni) scelta da Lauren Sanchez e Jeff Bezos. Quando non restano a bordo di Koru, il maestoso yacht di 127 metri del magnate, dal valore stimato di almeno 500 milioni di dollari, i neo-sposi si concedono passeggiate tra le viuzze di Saint‑Tropez o si rilassano negli stabilimenti balneari più esclusivi. Con loro, spesso, anche un nutrito gruppo di amici. Se i look nuziali di Lauren hanno fatto parlare a lungo, in vacanza in Francia l’ex giornalista ha confermato la sua passione per uno stile firmato, sensuale e di impatto. Paparazzata mentre scende dalla barca, la sposina ha sfoggiato un elegante abito bianco in pizzo sangallo con focus sul décolleté. Immancabili gli accessori di lusso: mini bag con catena dorata e sneakers di Chanel per affrontare con comfort – ma senza rinunciare al glamour – una giornata di shopping e divertimento.

A cena con Jeff

In una calda serata di luglio, Lauren Sanchez e Jeff Bezos hanno lasciato la tranquillità del loro yacht per una cena romantica in un ristorante esclusivo di Saint Tropez. I paparazzi in agguato non hanno perso occasione per scattare una miriade di foto: mano nella mano per tutto il tempo, sorrisi complici, saluti ai curiosi e molte confidenze sussurrate. La coppia, rilassata e abbronzata, ha mostrato una sintonia evidente, trasformando una semplice uscita serale in un nuovo capitolo della loro favola mediatica. Lui ha optato per una polo in spugna blu, jeans grigi e mocassini verde acqua, accessoriando il tutto con occhiali da sole modello aviator. A farsi notare è stata Lauren.

Le trasparenze di Lauren

Per la serata al ristorante Lauren Sanchez ha scelto un abito super sexy e completamente sheer. Lo slip dress nero di Roberto Cavalli vanta la storica stampa animalier della maison. Il modello, leggerissimo e trasparente, scivola sulle curve della 55enne e lascia davvero poco all’immaginazione. Gli obiettivi hanno immortalato ogni dettaglio, compreso il perizoma che si intravede sotto il tessuto maculato e scorci di seno. Ai piedi, mules dal tacco alto di Saint Laurent; in mano, una Mini Kelly di Hermès in lucertola, che aggiunge un’ulteriore dose di esclusività al look. Un outfit pensato per farsi guardare, ideale per una donna che ha fatto della sicurezza di sé il proprio marchio di fabbrica: guardala nella gallery.

Related Posts