Pronta per lo spazio: Lauren Sanchez mostra la tuta spaziale (molto sexy)

In attesa dell’abito bianco, Lauren Sanchez si mette… la tuta spaziale. Oggi, alle 9:30 del mattino in Texas (le 15:30 in Italia), la fidanzata di Jeff Bezos prenderà parte a un’impresa storica, il primo volo interamente al femminile di Blue Origin, la compagnia aerospaziale fondata dal patron di Amazon. Sei donne, ognuna con la propria professionalità e la propria storia, pronte per una missione di undici minuti durante la quale potranno vedere la Terra dall’altro. A catalizzare l’attenzione in queste ore sono anche gli outfit che sfoggeranno.

Katy Perry e le altre astronaute

Chi sono dunque le sei astronaute pronte per il volo spaziale? La prima da citare è chiaramente Lauren Sanchez. Ex giornalista, pilota di elicotteri, attivista e, soprattutto, futura moglie di Jeff Bezos. Dopo anni di fidanzamento con l’imprenditore e fondatore di Amazon, culminati con la proposta di matrimonio, accessoriata con uno spettacolare anello di diamanti, i due si giureranno amore eterno a giugno a Venezia, in quelle che sono già state annunciate come le nozze dell’anno. “Sono così onorata di essere al fianco di altre 5 donne incredibili e fonte di ispirazione” scrive Katy Perry: ci sarà anche lei sulla New Shepard, la capsula che il 14 aprile verrà lanciata dal Texas. L’artista non ha mai nascosto il suo sogno di andare nello spazio: “Canterò sicuramente dal mio posto”. Ci sono poi Gayle King, volto tv della CBS, Aisha Bowe, ingegnere spaziale ex Nasa, Amanda Nguyen, astrofisica vietnamita, e Kerianne Flynn, produttrice cinematografica.

Lauren nello spazio per Jeff

Com’è auspicabile, in quanto “first lady” dell’azienda, è Lauren Sanchez a condividere con i follower la maggior parte di video, foto e informazioni sulla missione. Sembrano le riprese di un film, di quelli un po’ apocalittici e un po’ fedeli alla storia, che tutti abbiamo visto nel corso della nostra vita e invece è tutto vero. Le telecamere hanno ripreso gli impegni di questi giorni delle astronaute, dalla preparazione fisica ai momenti ufficiali volti alla promozione del lancio, fino a Lauren al fianco di un euforico Jeff Bezos, anche lui in outfit a tema. “Ci siamo prese un momento insieme, come squadra, per visitare il nostro razzo ed esprimere la nostra gratitudine” scrive la Sanchez su Instagram. Le immagini delle sei che guardano la New Shepard sono emozionanti. Il loro scopo è anche quello di far sognare milioni di bambine: nulla è impossibile.

Le tute sexy

Quella del 14 aprile 2025 è una missione spaziale che strizza l’occhio alla moda. Inutile girarci intorno, l’outfit è importante anche in queste occasioni. La tuta da astronauta è stata ideata da Lauren Sanchez in persona. Lei, che ha sedotto il mondo in varie occasioni con i suoi look sensuali e rivelatori, si è affidata a due importanti nomi del fashion, Fernando Garcia e Laura Kim. I fondatori della maison Monse hanno creato una tuta blu elettrico dalla silhouette iper-femminile. Pantaloni a zampa, zip frontale che si può chiudere del tutto o può essere lasciata maliziosamente aperta (è questo il caso di Lauren). Il nome su un seno, il patch della missione NS-31 sull’altro, il brand sul bicipite: niente è lasciato al caso. Sulla caviglia si nota la piuma bianca, simbolo di Blue Origin, che rappresenta l’intento di un volo perfetto e la speranza di un ritorno in sicurezza sulla Terra. Senza mai separarsi dagli occhiali da aviatore, la Sanchez ha mostrato il capo con soddisfazione. “In un regno un tempo riservato agli uomini, Monse immagina nuovamente cosa significhi occupare spazio. Femminilità e forza ascendono insieme” si legge su Instagram. E allora, buon volo!

