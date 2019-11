Laverne Cox è una bomba sexy sul red carpet di Charlie’s Angels

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nel nuovo Charlie’s Angels, attesissimo film in uscita a novembre, Laverne Cox interpreta un’istruttrice di bombe e lei una bomba (sexy) lo è davvero. Attrice, cantante e produttrice, la Cox ha una serie di ruoli riusciti al suo attivo, primo fra tutti quello di Sophia Burset nella serie Orange is the new black. Carriera a parte, la 47enne americana, nata maschio e ora noto trans, è anche un’attivista per i diritti civili e si batte per la comunità LGBTQ.

Nella pellicola, diretta da Elizabeth Banks, i nuovi Angeli sono Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska. Sul red carpet della prima di Charlie’s Angels a Los Angeles però è stata Laverne Cox a lasciare tutti a bocca aperta, con un vestito esagerato. L’abito in pizzo, dello stilista Hakan Akkaya, è sì lungo fino ai piedi e con il collo alto ma è anche estremamente rivelatore. I pannelli di tessuto nero coprono giusto il necessario: capezzoli, inguine e lato B.

Con l’ashtag #TransIsBeautiful Laverne Cox ha pubblicato su Instagram una serie di scatti della serata. E’ impossibile non notare la carica hot della star, mentre posa sensuale sul tappeto viola. Gli orecchini sono di Yvan Tufenkjian, in caso a qualcuno, per sbaglio, sia caduto l’occhio lì.

Related Posts