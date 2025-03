Lazza in centro a Milano: sigaro, look costoso e… multa

Spunta il sole a Milano, perché non approfittarne per un passeggiata in centro? Deve essere stato questo il pensiero di Lazza, che si è concesso un pomeriggio di relax per curiosare tra le vetrine del lusso. Il rapper è popolarissimo ed è subito stato riconosciuto da un nutrito gruppo di fan. Il merito, forse, è anche del look vistoso.

Tra fan e… multa

Il quadrilatero della moda milanese, tra boutique dei top brand, persone eleganti e la tipica frenesia della città lombarda è il luogo ideale per fare due passi in una tiepida giornata d’inverno, che inizia ad avere il profumo della primavera. Lazza, accompagnato da un gruppo di amici, esce dalla rinomata Pasticceria Cova e si ritrova circondato da una folla di fan, che scattano foto e chiedono selfie. Lui si ferma a scambiare due parole, per poi riprendere il suo giro. Niente shopping per il rapper, che si limita a buttare l’occhio sulle vetrine del lusso, tra proposte costose e manichini vestiti di tutto punto. Poco dopo, arriva l’amara sorpresa. L’artista si avvicina alla sua macchina, un suv bianco Lamborghini, e scopre di aver preso una multa, presumibilmente per divieto di sosta. Niente acquisti ma il conto da pagare c’è lo stesso.

Il look casual ma costoso

Nel quadrilatero della moda non è inusuale incontrare i vip, intenti a fare shopping o semplicemente a passeggiare. Avrà anche messo il cappellino Anthony&Son (25 euro), forse con lo scopo di non essere riconosciuto, ma Lazza non è sfuggito agli sguardi attenti dei ragazzi perennemente a caccia dei loro idoli per le vie del centro di Milano. Il look del rapper è perfettamente in linea lo stile musicale che interpreta. I jeans larghi Chrome Hearts, con una serie di croci in pelle applicate, sono il pezzo chiave dell’outfit. Il brand, amatissimo dalle star di tutto il mondo, commercializza pochi pezzi, che raggiungono prezzi folli sui siti dei rivenditori. Pantaloni simili si trovano online anche a 7mila euro. La mise del cantante è completata da una felpa beige con fiori bianchi Denim Tears (514 euro), da una giacca in pelle Reaven e dalle sneakers LV Skate di Louis Vuitton. Non mancano i gioielli, tra cui una preziosa collana di diamanti, must da rapper. Il tocco da duro? Il sigaro in bocca.

La sua “fescion uic”

Non solo musica: per avere successo di pubblico, anche lo stile è fondamentale. Lo sanno bene gli artisti, che si fanno seguire dagli stylist più rinomati per i loro outfit sul palco e nella quotidianità. Quale migliore occasione per prendere spunto per nuovi look se non la Milano Fashion Week? Tra i tanti vip alle sfilate c’era anche Lazza, che su Instagram ha pubblicato uno slideshow con le foto della sua “fescion uic”, come l’ha ribattezzata lui ironicamente. Borsone in pelle, bomber di pelliccia, guanti, occhiali scuri: questa la mise scelta per presenziare al défilé di Fendi, dove si è messo in posa anche con Tony Effe. Total leather nero e cappellino lilla da Diesel: il rapper si è fatto accompagnare dalla compagna, Greta Orsingher. I due, che sono diventati genitori a novembre, si sono regalati un’uscita di coppia. La giacca scelta per il party Rayban è invece vistosa, colorata e da motociclista. Tanti eventi, uno stile unico: sbircialo nella gallery.

