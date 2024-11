Lazza e Greta Orsingher, ultimi acquisti (firmati) prima del parto

Il rapper e la fidanzata, in attesa del primo figlio, sono stati paparazzati in centro a Milano: i look per lo shopping

Passeggiata in centro a Milano per Lazza e Greta Orsingher. In un mite pomeriggio d’autunno, la coppia è stata paparazzata in giro per il quadrilatero della moda. Non solo shopping per loro, che chiacchierano sereni e sognano l’imminente futuro: tra pochissimo infatti il rapper e l’influencer diventeranno genitori.

La love story

Le prime indiscrezioni sulla frequentazione di Lazza e Greta Orsingher hanno iniziato a circolare a fine 2023 ma la conferma ufficiale sulla love story è arrivata solo a marzo di quest’anno, con un bacio di coppia pubblicato su Instagram. Influencer e modella 30enne, Greta è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ha avuto anche una liaison con Fedez, prima che lui si fidanzasse con Chiara Ferragni. Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, non ha ormai più bisogno di presentazioni: rapper e produttore discografico, si piazza ai primi posti in classifica.

Il premaman di Greta

L’annuncio della gravidanza di Greta Orsingher è arrivato a maggio, con un selfie dal bagno: nell’immagine Lazza accarezzava il pancione della fidanzata. Poche settimane dopo ecco svelato il sesso del bebè: sarà un maschietto. Sebbene i due postino poco su Instagram, lei non ha perso occasione per aggiornare i follower sul pancione in crescita, mostrandosi con look premaman striminziti e sensuali. Dallo swimwear con dettagli cut-out ai minidress, il bellissimo ventre materno è sempre in primo piano.

Due passi in città

Non si sa esattamente quando nascerà il piccolo di Lazza e Greta Orsingher ma non dovrebbe mancare moltissimo al lieto evento. Nell’attesa si dedicano ad attività rilassanti in città. Con la gravidanza agli sgoccioli è infatti preferibile non allontanarsi troppo da casa. Il rapper e la fidanzata sono stati immortalati mentre passeggiavano per il centro di Milano. I due, in compagnia di una coppia di amici, sono apparsi molto felici. Pronto per farsi sconvolgere (in positivo) giorni e notti da un neonato, il cantate è apparso raggiante: chiamato dai fan, ha saluto con fervore, agitando braccio e mano. L’artista tiene tra le mani un piccolo sacchetto di Fendi, durante la camminata si sono infatti fermati nella boutique maschile del brand. Cosa si sarà regalato?

Genitori fashion

Per la loro incursione nei negozi del lusso, Lazza e Greta Orsingher hanno optato per due look casual, senza però rinunciare agli accessori cool. Lo streetwear del rapper è composto da pantaloni della tuta baggy, maglia del brand di nicchia Chew Forever con grafiche e grosse ali d’angelo sulla schiena, occhiali scuri e un paio di scarpe da veri fashionisti. Le sneakers Ecco x Ral7000studio (250 euro) hanno la suola alta e vistose cuciture sulla tomaia. Lui le ha scelte in versione bianca. Tuta anche per Greta, in total black. La felpa crop, chiusa da una zip, svela in parte il pancione. La futura mamma controlla il cellulare mentre passeggia. Sulla spalla fa capolino la borsa Flap con manico e catena oro di Chanel: realizzata in pelle d’agnello, è in vendita a 5.900 euro. Guarda nella gallery il pomeriggio di shopping di Lazza e Greta Orsingher.

Related Posts