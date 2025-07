Lo shopping di Lazza è di lusso: con lui c’è Greta Orsingher

In un caldo pomeriggio di luglio, Lazza e Greta Orsingher sono stati paparazzati mentre passeggiavano per il centro di Milano. La coppia, che da pochi mesi ha accolto nella propria vita il primo figlio, Noah, si è concessa qualche ora di relax per una sessione di shopping di lusso nel cuore pulsante della moda. Tra vetrine scintillanti, firme esclusive e una breve tappa golosa, il rapper e l’influencer hanno dimostrato di non rinunciare allo stile nemmeno nei momenti più rilassati.

Shopping firmatissimo

Lazza e Greta Orsingher sono arrivati nel Quadrilatero della Moda a bordo della potente Lamborghini Urus del rapper, in perfetto stile da star. I due, diventati genitori di Noah a novembre 2024, si sono concessi qualche ora di coppia senza il loro bimbo: anche lo shopping può essere un’attività romantica. Tra boutique e chiacchiere con gli amici, si sono mostrati rilassati e sorridenti. Non sono mancati momenti di socialità: Lazza si è fermato per scattare qualche selfie con i fan, mentre Greta rispondeva ai messaggi vocali sul telefono, immersa nella sua quotidianità da mamma e influencer. La coppia ha fatto tappa da Louis Vuitton: la Orsingher è uscita dallo store con una shopping bag color arancio tra le mani, segno di un acquisto nella boutique del brand francese. Poco dopo, un dolce stop alla storica pasticceria Cova, prima di risalire sulla fuoriserie e tornare a casa. Una giornata vissuta con leggerezza e stile.

I look per gli acquisti

Lazza e Greta Orsingher non hanno rinunciato a look curati e accessori luxury. Il rapper ha scelto un outfit total black: canotta smanicata che lasciava intravedere i vistosi tatuaggi e un paio di shorts in felpa al ginocchio. Ai piedi, impossibile non notare le scarpe sportive Jumbo di Rick Owens, con para alta e stringhe maxi bianche. Al polso spiccava il bracciale Alhambra in onice di Van Cleef & Arpels, simbolo di lusso estremo. Greta ha puntato su uno stile casual-chic, scegliendo un paio di jeans baggy abbinati a un tank top, portato senza reggiseno. A catturare lo sguardo sono stati però gli accessori: ai piedi le sneakers New Balance 9060, dal design comfy ma raffinato, mentre al braccio l’influencer portava la Baguette Mini di Fendi. Questa borsa, realizzata in jacquard effetto denim nei toni del tortora, è decorata con la chiusura “FF” e dettagli in pelle tono su tono. Compatta ma capiente, è perfetta per contenere smartphone, portafoglio mini, chiavi e rossetto.

Un’estate d’amore

Procede a gonfie vele la storia tra Lazza e Greta Orsingher, legati non solo dall’amore ma anche dalla recente nascita del loro primogenito Noah. La coppia sta vivendo un’estate intensa e ricca di emozioni, tra impegni lavorativi e momenti familiari. Il rapper, reduce da un successo straordinario con il live sold out allo stadio San Siro, ha condiviso sui social diverse immagini della serata. “Le cose belle si fanno in famiglia”, ha scritto su Instagram: al concerto hanno partecipato infatti la madre, la nonna e naturalmente Greta. La Orsingher, dal canto suo, alterna i suoi post tra scatti con il figlio e foto glamour, dove mostra i look da fashionista. Un perfetto equilibrio tra maternità e carriera da influencer, resa accattivante anche dagli accessori ricercati che compra nelle boutique del lusso. Sguardi complici, outfit da copiare e un legame che, sotto il sole di Milano, sembra splendere più che mai: guarda nella gallery la coppia fare acquisti in centro.

