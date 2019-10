Le borse che portano il nome delle star

Ci sono borse e borse. Se alcune vengono dimenticate in fretta dopo appena una stagione, altre possono vantare l’appellativo “iconico” da addirittura decenni. C’è poi una piccola sotto-categoria di it-bag che portano il nome di un personaggio famoso e incarnano l’esclusività assoluta, per la storia che spesso si portano dietro.

1. Kelly – Hermès

Nata in origine come porta-sella, la maison l’ha rivisitata nel 1937, trasformandola in un elegante modello da passeggio. E’ solo nel 1956 però che l’it-bag viene ribattezzata col nome che tutti conosciamo, quando Grace Kelly l’ha usata per coprire il pancino della prima gravidanza

2. Jackie – Gucci

Nel 1950 Gucci lanciava la borsa Constance che sarebbe però diventata una it-bag dall’appeal immortale solo negli anni Sessata, quando Jackie Kennedy venne immortalata più volte con l’amata borsetta sulle spalle. Da allora è stata rinominata Jackie e, negli anni, è stata declinata in una miriade di colori, pellami e fantasie

3. Birkin – Hermès

Nel 1984 su un volo da Parigi a Londra l’attrice Jane Birkin si è ritrovata seduta vicino all’allora presidente di Hermés, Jean-Louis Dumas. Con lui Jane si è lamentata di come non ci fosse una borsa in grado di contenere tutte le necessità di una donna. Dumas prese in prestito la sua borsa e qualche giorno dopo le restituì un modello rivisto, più grande e con una tasca. Il resto è storia. Da allora la Birkin è la borsa più desiderata ed esclusiva del mondo

4. Lady Dior – Dior

Nata nel 1994 col nome Chouchou, fu ribattezzata Lady Dior in onore di Lady Diana che, dopo averne ricevuta una in dono nel 1995 da Bernadette Chirac, First Lady di Francia, ne ordinò una di ogni tipo, colore e materiale, facendola diventare iconica

5. SC – Louis Vuitton

Disegnata da Sofia Coppola, l’ormai famoso bauletto si è guadagnato negli anni lo status di it-bag. La regista, molto amica dell’allora designer della maison Marc Jacobs, che l’ha convinta a collaborare con lui, ha saputo creare un accessorio discreto, elegante e senza tempo, come lo stile che la contraddistingue

6. Ricky – Ralph Lauren

“Mia moglie, Ricky, è la mia musa. Un’icona di stile”. Non stupisce che lo stilista Ralph Lauren abbia dato il nome della moglie Ricky Anne Loew Beer alla sua borsa più riuscita. Un modello capiente e versatile, con lo scopo di far sentire le donne a casa in qualunque parte del mondo si trovino, per lavoro o per piacere

7. Cara – Mulberry

Un accessorio forte e versatile quello disegnato da Cara Delevingne per il brand inglese, uno zaino che può diventare anche borsa, ad incarnare lo spirito della modella, notoriamente sempre in cambiamento

8. Alexa – Mulberry

Ideata nel 2010 come tributo della maison per la it-girl Alexa Chung, la borsa unisce l’ispirazione maschile e un aspetto rilassato e infinitamente cool

