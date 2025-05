Le borse delle vip: oversize is “the new black”

Le maxi bag tornano a conquistare la scena fashion e lo fanno in grande stile. Pratiche, capienti e super cool, le borse oversize sono l’accessorio must-have del momento. Le abbiamo viste sfilare sulle passerelle delle grandi maison e chiaramente spopolano anche tra le celeb, che le sfoggiano con nonchalance tra un volo e un set, tra un caffè al volo e una sessione di shopping.

Maxi Bag, Maxi Stile

Detrattori di mini bag e pochette, è il vostro momento! Se non sopportate le borsette che contengono solo il cellulare (e a volte neppure quello) sappiate che sono tornate le borse grandi e capienti. Da Bella Hadid a Georgina Rodriguez, tutte sembrano dire addio alle micro bag minimal per abbracciare una comodità che non rinuncia al glamour. Non fanno eccezione nemmeno le vip italiane: sottobraccio ai party più glamour della Design Week milanese, in tante hanno preferito un’accessorio capiente e ben visibile, per esempio Valentina Ferragni.

Accessori glamour da viaggio

In pelle strutturata, in tela monogrammata o in morbido tessuto trapuntato, le maxi bag si adattano a ogni stile: dal casual chic al più audace streetwear. Perfette per contenere tutto – laptop, beauty case, cuffie, libro, e magari anche un cambio scarpe – queste borse diventano protagoniste del look. Lo sa bene Chiara Ferragni, che fa del trend una sua scelta stilistica, soprattutto in viaggio. Anche Melissa Satta ha scelto una capiente Pollini nera per il suo weekend a St. Moritz.

I brand più desiderati

Su Lookdavip teniamo d’occhio ogni dettaglio: chi le indossa, come le abbina, e quali brand stanno facendo battere i cuori (e svuotare i portafogli) delle fashion addicted. Bottega Veneta si conferma, con i suoi accessori intrecciati in diversi formati, una delle aziende più ambite. La loro Jodie piace molto anche a Belen Rodriguez. Stesso dicasi per le luxury bag per eccellenza: le borse Hermes. Non sono solo i modelli classici a spopolare, ma anche quelli più di nicchia, come la Birkin Cargo che ama sfoggiare Eugenia Suarez (la nuova fidanzata di Mauro Icardi).

Colori e materiali di stagione

Anche nel settore della pelletteria, il nero si conferma la scelta perfetta per ogni occasione e finalità. Non mancano però le borse chiare, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate. Greta Ferro sfoggia per esempio una borsa Duo Brunello Cucinelli in pendant con il suo total white. Poi ci sono le tonalità calde dei marroni, dal beige al cognac, che ben si sposano con qualsiasi outfit primaverile.

Da segnalare, la riscoperta del suede: il tessuto scamosciato che era scomparso del tutto si rivede in tutte le collezioni e sulle borse grandi e capienti dà il meglio di sé.

Borse da uomo

Le celebrity maschili ormai non hanno dubbi: la borsa è un elemento imprescindibile del look. Lo vediamo nello streetwear degli artisti ma anche agli eventi più cool. Chi non ci rinuncia mai è Ghali, che ha calcato i front row più esclusivi del trascorso fashion mounth e sfoggia borse lussuose e oversize anche per le strade di Milano. Ad esserne un estimatore è anche Tony Effe: la sua grossa e costosa borsa arancione ha fatto il giro del web. C’è bisogno che vi ricordiamo il brand?

