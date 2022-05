Le marachelle di Vittoria “Ferragnez” a casa di Donatella Versace

Pomeriggio all’insegna della moda per la piccola Vittoria Lucia Ferragni. La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni ha accompagnato il papà a Palazzo Versace. Ad accoglierli c’era la padrona di casa, Donatella Versace. Top secret il motivo della visita ma il divertimento non è mancato, insieme a qualche marachella della bimba.

Con i bracciali di Donatella

“Andiamo a trovare la zia Donatella”, ha fatto sapere Fedez ai follower, postando una foto dall’ascensore. Con lui c’era la figlia Vittoria, un anno, comodamente seduta nel lussuoso passeggino Dior. In questi mesi la piccola ha più volte dato prova del suo carattere esuberante e a casa Versace non si è trattenuta. La bambina sembra essere già una grande appassionata di gioielli, del resto con una mamma come Chiara Ferragni non può essere altrimenti. Vittoria, attirata dal luccichio dell’oro, ha preso in prestito i bangle della designer, indossandoli. Poi però ha iniziato a lanciarli in giro, facendoli finire anche sotto il divano.

La ramanzina del papà

“No, amore, non lanciare i bracciali della Donatella! Vittoria!”, l’ha ripresa Fedez. “Ma sono miei!”, ha controbattuto la stilista, divertita, che ha poi tranquillizzato il rapper, dicendogli di non preoccuparsi per l’incidente. Dopo, la baby dei Ferragnez, vestita di tutto punto con un outfit della Medusa, si è gustata una grossa fetta di torta al cioccolato, confermando la sua passione per il cibo, come ammesso più volte dai famosi genitori.

Il precedente

Non è la prima volta che i piccoli Ferragnez creano scompiglio da Donatella Versace. Nel febbraio del 2021, in vista della sua partecipazione a Sanremo, Fedez era andato a casa della stilista insieme alla moglie Chiara Ferragni e al piccolo Leone, per provare gli abiti da indossare alla kermesse. Lì il bimbo aveva iniziato a sdraiarsi e a mettere i piedi sui lussuosi divani broccati del palazzo milanese (GUARDA QUI). Al tempo Donatella aveva perdonato il piccolo, scrivendo sui social: “Il mio cliente preferito”. Anche questa volta la Versace sembra aver scusato Vittoria, visto che, sempre su Instagram, ha affermato: “Ecco la mia futura top model”. Baby star irriverenti crescono.

