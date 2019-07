Le nozze profumate di Charlotte Casiraghi

Le voci di nozze religiose, dopo quelle civili tenutesi il primo giugno nel principato di Monaco, erano nell’aria da un po’. Infatti lo scorso weekend Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno celebrato il loro matrimonio nell’abbazia di Sainte-Marie de Pierredon, a Saint-Rémy-de-Provence. Non casuale la scelta del luogo, nel borgo della Provenza si era infatti rifugiata mamma Carolina con i figli, Andrea, Charlotte e Pierre, in seguito alla morte prematura del marito Stefano Casiraghi. Tra le vie del paese Charlotte ha dunque trascorso una buona parte dell’infanzia.

Una cerimonia blindatissima quella di sabato 29 giugno, a cui pare abbiano preso parte il principe Alberto con Charlene Wittstock, le mamme degli sposi, Carolina di Monaco e Carole Bouquet, e i fratelli di lei con le rispettive famiglie. Presenti ovviamente i figli della coppia, i due avuti da precedenti relazioni e Balthazar, che Charlotte e Dimitri hanno avuto insieme.

Ma visto che qui di look si parla, come non analizzare gli outfit di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam? In perfetto mood provenzale, Dimitri ha scelto un completo chiaro con gilet grigio, camicia azzurra e cravatta gialla. Trendy gli occhiali infilati nel taschino della giacca. Splendida Charlotte, in Giambattista Valli, con un abito country-chic su misura in pizzo dalle maniche lunghe e con una scollatura di rouches. Il modello ricorda quello indossato da mamma Carolina, firmato Dior, per le sue prime nozze con Philip Junot.

Perfettamente a tema anche il bouquet, composto da tanti rametti di lavanda e spighe. Lavanda anche da lanciare all’uscita dalla chiesa insieme al riso e per le bomboniere, dei profumatori realizzati da Fuseaux de Lavande.

Un matrimonio fresco, estivo e rilassato, che incarna perfettamente lo spirito di questi due giovani sposi belli e innamorati.

