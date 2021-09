Le principesse Selassié alla conquista del GF Vip

Nobili origini, look cool e anima trash per queste spigliate concorrenti del reality

Jessica, Lucrezia detta Lulù e Clarissa Hailé Selassié: sono loro le concorrenti del Grande Fratello Vip di cui più si parla di più, relativamente a questa edizione appena iniziata. Il loro piglio e il loro look non sono passati inosservati.

Selassié, le “princess” cresciute nel lusso

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono le discendenti di re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Dunque principesse, anche se la monarchia è stata abolita. La famiglia si è trasferita a Roma, dove vivono le ragazze. Cresciute nel lusso, sono abituate ad avere autista, maggiordomo e personale di servizio. La loro prima apparizione televisiva è stata nel programma Riccanza, docu-reality che racconta la vita quotidiana di millennial benestanti, di cui Jessica è stata tra i protagonisti.

Senza peli sulla lingua

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono schiette, sicure di sè e molto decise. Abituate agli acquisti luxury, le principesse vedono nel mondo dello spettacolo il loro futuro. Davanti alla porta rossa del GF Vip hanno dichiarato apertamente di cercare un uomo di bella presenza e si sono mostrate subito pronte a visionare gli addominali di Alex Belli. La prima domanda al concorrente, che è fidanzato, è imbarazzante: “Tradisci?”

Il look cool

Le sorelle Selassié sono molto attente all’estetica e il look scelto per l’ingresso nella Casa del GF Vip ne è la conferma. Colori sgargianti e dettagli che non passano inosservati: la moda che spopola sui social. Tutti i capi che hanno indossato durante la prima puntata sono del brand romano Orha: minidress rosso per Clarissa Selassié, abito nero bordato di piume per Lulù, completo con reggiseno a vista per Jessica. Ai piedi calzature supercool, che strizzano l’occhio alle tendenze del momento grazie a pelliccia e lustrini.

L’anima trash

Al pubblico che commenta sui social non sono sfuggite le labbra turgide, le unghie posticce, le ciglia finte e l’ampio uso di extension, messe a dura prova dalle costanti mani tra i capelli. Le ragazze però sono ben consce di non poter piacere a tutti e vanno dritte per la propria strada. Un po’ di sano esibizionismo non ha mai fatto male a nessuno e con la loro esuberanza rischiano di rubare lo scettro trash persino a Francesca Cipriani.

