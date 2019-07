Le star sono graffianti coi costumi leopardati

C’è una fantasia che, anno dopo anno, stagione dopo stagione, non passa mai di moda: il leopardato. Anche in questa estate 2019 l’animalier è protagonista sui corpi delle star. Sulle spiagge di mezzo mondo o nelle piscine di lusso, le bellissime scelgono costumi graffianti.

In vacanza in Polinesia a Pasqua Chiara Ferragni è stata la prima – ovviamente – a lanciare questo trend col suo intero Calzedonia rosa. Per restare in tema di “interi”, Diletta Leotta e Giulia Salemi sono multicolor nel modello disegnato da Elettra Lamborghini per Twinset mentre Paola Caruso punta sull’azzurro firmato Kalura.

Sul fronte bikini, Chiara Biasi sembra amare davvero tanto il maculato, tanto da sceglierlo due volte, la prima firmato Love Stories e la seconda Alt. La più sensuale è sicuramente Marica Pellegrinelli mentre la più bombastica è Guendalina Canessa. Nella gallery trovi anche Alessia Macari, Giorgia Palmas, Taylor Mega, Lorella Boccia, Bianca Guaccero e tante altre.

