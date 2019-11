Le svuota-armadio: star che vendono il guardaroba

Dalla Ferragni alle Kardashian, le vip si liberano di abiti e accessori, per una buona causa o per monetizzare

Le star sono belle, ricche, famose e… piene di vestiti. Tra quelli che ricevono in regalo e quelli che si comprano con i loro guadagni, le bellissime riempiono guardaroba interi di capi e accessori. Quando negli armadi non c’è più spazio nemmeno per un portamonete, le famose decidono di sbarazzarsi di un po’ di roba, mettendola in vendita.

Depop, siti personali o mercatini per strada: i canali di vendita sono i più svariati ma tutti fruttiferi. Sono tante infatti le persone che ambiscono ad accaparrarsi oggetti appartenuti ai loro idoli o prodotti firmatissimi (e sicuramente originali) usati poco e venduti a prezzi abbordabili.

C’è chi lo fa per una buona causa, come Bianca Aztei che, complice un cambio di casa ha deciso di svendere parte del suo guardaroba e donare il ricavato a un’associazione benefica e chi sfrutta ogni occasione per monetizzare, come il clan Kardashian. Dopo trucchi, profumi, intimo e paccottiglia varia, Kris, Kim, Kourtney, Khloe, Kylie e Kendall hanno creato un portale ad hoc, Kardashian Kloset, dove vendono quello che non indossano più, dalle borse dei top brand più richiesti ai vestiti super aderenti. I prezzi sono alti ma gli articoli vanno a ruba.

Chiara Ferragni, Bianca Balti, Michelle Hunziker… scopri nella gallery tutte le star che mettono in vendita pezzi dei loro armadi.

