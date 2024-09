Le vip a nozze: gli abiti da sposa di settembre

Anche a settembre le vip hanno fatto sognare con i loro abiti da sposa. Le cerimonie non sono mancate, e lungo la navata si sono visti sfilare vestiti che non potevano essere più diversi: minimal o ricchi di pizzo, ampi o che sottolineano le curve. In più, come ormai da prassi, ogni sposa ha sfoggiato più di un look aumentando la gamma di fogge e stili proposti.

Veronica Ferraro da demure a brat

Veronica Ferraro ha sposato Davide Simonetta e a celebrare con loro c’erano numerosi vip, tra cui Chiara Ferragni con le sorelle Francesca e Valentina e mamma Marina Di Guardo, Tananai, Emma, e Annalisa (ex fidanzata dello sposo che ha cantato accompagnata al piano dal marito Francesco Muglia). Per il sì, Veronica ha indossato un abito da sposa Philosophy in cady di seta, quintessenza dello stile demure: liscio e semplicissimo, fatta eccezione per un drappeggio sul ventre, con strascico e prezioso velo ricamato. Al ricevimento e al party però, l’outfit si è fatto sempre più brat. La sposa prima ha indossato un vestito Atelier Emé luccicante e semitrasparente, scollato e con cut-out sui fianchi. Stesso brand per il party: un minidress con bustier che enfatizzava il seno e spalline scese, accessoriato con gioielli Damiani.

L’ex Miss Italia Giulia Arena sposa in pizzo

Giulia Arena è andata contro la tradizione quando è stata lei a fare la proposta di nozze ad Antongiuseppe Morgia. I due si sono sposati a Siracusa il 22 settembre, una cerimonia romantica nel Duomo e poi festa sfrenata fino a tarda notte. L’abito da sposa dell’ex Miss Italia era un capo customizzato Atelier Emé con pizzo avorio dal disegno geometrico-floreale e una delicata semitrasparenza. Davanti accollato e con maniche lunghe, dietro sorprende con un’importante scollatura dal grintoso taglio glam incorniciato da sottili smerli che lascia la schiena nuda. Anche l’outfit per la festa era firmato dallo stesso brand: in questo caso si è trattato di un vestito monospalla, sempre candido, stretto in vita e arricchito da una stola.

Michelle Bertolini, l’eleganza prende… Il Volo

Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela International, ha sposato Ignazio Boschetto de Il Volo. Le nozze, con rito civile, sono state celebrate a Bologna il 12 settembre. Un momento informale e all’insegna della semplicità, anche nel look: lo sposo indossava un completo scuro senza cravatta e la sposa un tubino al ginocchio in pizzo bianco. Tutt’altra musica qualche giorno dopo per le celebrazioni in pompa magna sul Lago di Como. Il cantante ha scelto lo smoking e sua moglie un abito da sposa Tosca Spose dalla gonna ampia e un particolare incrocio sul busto, con le spalle lasciate nude. Completava il look un diadema con motivo a foglie al quale era attaccato il lungo velo di tulle bordato di pizzo. Bellissima, romantica ed elegante per un giorno da favola.

