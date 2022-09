Le vip a spasso a Milano con la borsa di lusso

Finita la stagione delle vacanze, per le vip è iniziata subito quella della moda. Sono tante che sono state paparazzate alle prese con lo shopping per le vie di Milano, altrettante quelle che si sono immortalate sui social dopo il rientro in città. Chi sceglie un look casual e chi più ricercato e glamour, ma tutte sono d’accordo su un punto: l’accessorio perfetto è la borsa di lusso. Complice anche la Milano Fashion Week, se ne sono viste delle belle.

Bianche, nere o a colori?

A spasso per le vie di Milano ogni vip sceglie il suo stile. Va sul sempre elegante nero Federica Nargi, che durante lo shopping sfoggia una borsa YSL in pelle trapuntata. Per la passeggiata con la sua piccola Mia Magnini, Giorgia Palmas preferisce una shopping bag bianca: l’ideale per poter portare tutto il necessario per la bimba, senza rinunciare allo stile. Grintosa e coloratissima è la Cagole Balenciaga di Taylor Mega: luminosa, e costosa, proprio come un gioiello (si tratta della borsa più desiderata del momento, ne abbiamo parlato QUI).

Hermès e Bottega Veneta, le più amate

Quelle Hermès sono indubbiamente le borse più amate da tutte le fashioniste del pianeta. Lo conferma anche Chiara Ferragni che durante le sue passeggiate al parco non rinuncia a sfoggiare una delle sue numerose Birkin. Elena Barolo punta sullo stesso brand per la passeggiata, abbinando la it-bag alla giacca di paillettes. E’ di grande tendenza anche la scelta di Elisabetta Gregoraci, con la Mini Jodie di Bottega Veneta: un altro marchio di grande tendenza. Piace pure a Roberta Morise, che però si è fatta conquistare dalla Double Knot.

Viste alla Milano Fashion Week

Se le vip non escono senza una borsa da sogno nemmeno per una semplice passeggiata, chissà cosa riescono a escogitare per la Milano Fashion Week! Elisabetta Canalis offre un perfetto esempio di come stupire, con un insolito modello Diesel arancione e celeste. Deliziosa la tracolla Bow Ferragamo che Barbara d’Urso sfoggia sui social, abbinata a cappottino corto e tacchi alti.

