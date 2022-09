Le vip alla Milano Fashion Week fanno i conti con il clima “difficile”

Candido maglione per Giulia De Lellis, micro top per Paola Turani e shorts per Elisabetta Canalis: i look alla MFW

E’ arrivata puntuale come ogni anno sul finir di settembre e altrettanto velocemente ci ha salutati, passando il testimone a Parigi. La Milano Fashion Week ha regalato emozioni, collezioni e tanto fermento. Sono moltissime le star accorse in città per non perdersi il meglio che la moda italiana ha da offrire. Loro si sono vestite di tutto punto ma, con un tempo ballerino e in pieno cambio di stagione, le famose hanno avuto qualche difficoltà a costruire i loro outfit: dai cappotti ai micro top, si è visto un po’ di tutto.

Tra scolli e pelle nuda

Ci sono delle vip che proprio non vogliono salutare l’estate e sfruttano gli ultimi raggi di sole per scoprire la pelle. E’ il caso di Miriam Leone, che mostra gli addominali nel crop top Fendi. Gambe in vista e sandali verdi Bottega Veneta per Jessica Selassié, che opta per il mood anni Settanta. Scollo esagerato e braccia nude per Heidi Klum, con la tuta multicolor da Moschino. Balzata agli onori della cronaca rosa grazie alla love story – finita da tempo – con Kanye West (QUI quando lui le regalava borse da decine di migliaia di euro), Julia Fox è la più estrema della Milano Fashion Week. Il suo outfit AndreAdamo, con cappuccio in testa e natiche esposte, è iper sexy.

Stivali e maglioni

In questi giorni a Milano l’aria era frizzante e non è mancata nemmeno la pioggia. Molte star sono corse ai ripari, aggiungendo gli stivali ai loro outfit leggeri. Boots flat, con carro armato importante, per Cristina Marino, d’ispirazione militare da Moncler. Shorts cortissimi ma stivaloni neri per Elisabetta Gregoraci da Ermanno Scervino. Per lo show-evento di Dolce&Gabbana, Alessandra Ambrosio ha optato per una sensuale tuta in pizzo, accessoriata con cuissard borchiati. Biker jacket in pelle e choker fetish al collo completavano la sua mise. Jeans Diesel che si trasformano in stivali per Bianca Balti: alla Milano Fashion Week la top copre le gambe ma mostra la pancia.

Blazer e maglioni

Giacca e pantaloni lunghi Versace per Chiara Ferragni, che con le maxi platform svetta sul marito Fedez. Da Alberta Ferretti Giulia De Lellis opta per un caldo (ma forse eccessivo) maglione bianco. Mood maschile per Belen Rodriguez e per Irina Shayk da Giorgio Armani. Gonna e maniche lunghe per Levante, colorata da Etro. Sbircia nella gallery i look a cavallo di stagione delle vip alla Milano Fashion Week.

Related Posts