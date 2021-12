Le vip in rosso per le feste, dall’intimo al cappotto

La tradizione parla chiaro: durante le feste non si può rinunciare al rosso. Per le uscite mondane, le ospitate in tv, i party o i momenti di relax o di seduzione… ogni occasione è quella giusta per indossarlo. Il colore natalizio per eccellenza diventa così il protagonista indiscusso degli outfit delle vip, che lo vogliono come tinta dominante del loro guardaroba… dall’intimo al cappotto. Del resto, se è lo sceglie addirittura Babbo Natale, ci sarà un motivo!

Il rosso va bene per ogni occasione

Una comoda tuta, un raffinato abito da sera, un completino intimo piccante: il rosso va bene in ogni circostanza tutto l’anno, figuriamoci nel periodo natalizio. Melissa Satta mette insieme comodità e stile scegliendo felpa e pantaloni morbidi da abbinare a stivali con il tacco alto. Un’atmosfera totalmente diversa è data dal vestito ampio e romantico Atelier Emè di Paola Turani: estremamente chic, è l’ideale per una serata elegante magari in dolce compagnia. Per una notte di fuoco invece c’è la lingerie scelta da Beatrice Valli, che sotto l’albero addobbato stuzzica con trasparenze intriganti.

Lungo, corto o… pantaloni?

Michelle Hunziker è un mix esplosivo di fascino, eleganza e sex appeal con l’abito rosso a sirena che fascia ogni sua curva. Se lei sceglie il lungo, Elettra Lamborghini risponde con un minidress Balmain che le lascia scoperte le gambe toniche: in quanto a forme in evidenza, anche lei non scherza. Tra chi preferisce la gonna fino ai piedi e chi la vuole mini, la terza via la propone Diletta Leotta con una tailleur pantalone sobrio e discreto ma non per questo meno sexy.

E’ decisamente provocante la mise di Clizia Incorvaia. L’influencer non rinuncia al rosso, con un abito spregiudicato che le fascia il pancione e con aperture birichine che regalano scorci mozzafiato sul décolleté nudo. Per vederla sfoglia la gallery…

Related Posts