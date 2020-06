Per capire se il nostro costume della passata stagione potrà ancora essere ancora sfoggiato in spiaggia, non bisogna guardare solo la taglia. Chic e modellante per definizione, il costume intero interpreta ad ogni estate un mood differente. Ad aiutarci nella scelta sono le vip stesse, che sulle bacheche social condividono già da tempo scatti in costume. Quest’anno, pare vadano di moda gli interi che lasciano il segno. Stiamo parlando del segno dell’abbronzatura, ma anche del concetto di farsi guardare. Perché con tutti quei tagli, oblò e laccetti l’occhio cade, per forza di cose! Pazienza se sulla pelle resterà quello strano ed intricato disegno…

Quest’anno sono banditi i costumi interi lisci e monocromatici, alla Baywatch per intenderci. Stavolta al mare bisogna mostrare qualcosa di elaborato. Come l’intrigante disegno sul ventre di Cecilia Rodriguez che rende il costume Me Fui rosa pallido particolarmente bollente. Stuzzica con lo stesso metodo anche Wanda Nara: lei mostra il retro del costume intero Sand, ma anche la scollatura è da censura.

Simmetrie centrali per Justine Mattera, con un “classico” Agent Provocateur e per Bianca Balti che rende elegante l’intero rosso sexy. Melissa Satta tra le onde è tutta pizzo e fiorellini nentre Melita Toniolo mostra il suo Fisico con gioiello. Molto sexy anche Elodie Di Patrizi, in Versace of course.

Non si può che applaudire l’audacia di Alba Parietti col costume intero Miss Bikini che sembra di pelle. Guardando i profili delle sorelle Ferragni è facile capire come il rosa in tutte le sue declinazioni sia un colore da sfoggiare tra le onde. E poi ragazze non dimenticate un altro trend di stagione: la fantasia animalier. Insomma col costume intero di Chiara Ferragni siete proprio al centro delle tendenze, non era nemmeno il caso di scriverlo.