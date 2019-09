Leila Depina, chi è la nuova fidanzata di Lapo?

Nuova estate e nuovo amore per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli fa coppia fissa da qualche settimana con un’avvenente giovane ragazza. Lei è Leila Depina, riccissima modella 25enne originaria di Capo Verde.

Fisico statuario, sorriso smagliante e ammiccamenti provocanti sono ben in evidenza sul profilo Instagram di Leila, che sembra avere anche una predilezione per abiti, costumi e intimo micro. Tra bikini sgambati, come quello fucsia di Elisa De Panicis, e mini top in pizzo, Leila Depina lascia poco spazio all’immaginazione. Non mancano gli accessori costosissimi, dai collant Fendi alle borse Chanel.

Lapo Elkann è invece, per ora, completamente assente sulla pagina social di Leila Depina. I due però sono stati pizzicati in barca da Chi, intenti a scambiarsi baci e abbracci. Lei succinta, lui sorridente e sornione. “E’ stata di gran lunga la mia estate preferita”, scrive Leila. Vediamo cos’ha in serbo per lei l’inverno.