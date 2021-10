Leni Klum sul red carpet con papà Seal: il legame è anche… nelle unghie

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sono di una dolcezza smisurata le immagini di Leni Klum e Seal sul red carpet. Il duo padre-figlia ha partecipato a Los Angeles alla première di The Harder They Fall, pellicola western di prossima uscita. Il cantante ha contribuito alla colonna sonora del film e, per il gran debutto, ha deciso di portare Leni con sé sul tappeto rosso.

Sulle orme di mamma Heidi

Modella ormai affermata nel mondo del fashion, Leni Klum sta seguendo le orme materne (è la primogenita di Heidi Klum) ed è richiestissima da brand, fotografi e riviste. I recenti scatti per Rollacoaster Magazine, dove posa anche in topless, hanno fatto discutere il web, considerando la giovane età della ragazza. Capelli biondi, occhi azzurri, gambe slanciate, Leni è sulla buona strada per una carriera stellare. A settembre ha anche sfilato a Venezia in occasione dello show di alta moda di Dolce&Gabbana, ammaliando i presenti.

Il look in pendant

Nata da una precedente relazione di Heidi Klum, la 17enne è stata legalmente adottata dal Seal nel corso del suo matrimonio con la top model tedesca. Nel frattempo Heidi e l’artista, che hanno anche tre figli biologici insieme, hanno divorziato ma i rapporti sono rimasti ottimi e, soprattutto, il legame tra Leni Klum e il padre è indissolubile. All’evento i due erano più affiatati che mai, tra abbracci e complicità.

Il dettaglio glam

Oltre che molto uniti, Leni Klum e Seal erano anche incredibilmente eleganti in total black. Giacca lunga al ginocchio abbinata a jeans scuri per lui, abito da cocktail per lei. Il vestito, firmato da Dolce&Gabbana, è composto da un bustino che sottolinea il décolleté e da una gonna cortissima, abbellita da cristalli Swarovski in nuance. Il dettaglio più tenero però è nelle mani della coppia. Leni e Seal infatti si sono presentati con lo stesso smalto, un bordeaux scuro. Che amore di unghie!

