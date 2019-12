MORSO DELLA VIPERA Per tutte le tasche Come lo indossa un voto al colore Idea regalo 6 IL NOSTRO GIUDIZIO

Non ha neanche due anni ma di Leone Lucia Ferragni sappiamo già tutto. Mamma Chiara Ferragni e papà Fedez ci hanno fatto avere dettagli su di lui dal principio. Abbiamo visto, tra le altre cose, le ecografie, il parto, le poppate, l’introduzione dei cibi, i primi passi, i voli aerei e i giochi con il cane Matilda. Figlio dell’influencer di moda più famosa del globo, di Leone conosciamo per filo e per segno anche gli outfit, quotidianamente documentati dalla Ferragni.

BABY FASHIONISTA

Alla nascita, avvenuta il 19 marzo 2018 a Los Angeles, Leone Lucia Ferragni è stato presentato al mondo con una tutina Petit Bateau da soli 30 euro. In questi mesi però Leone si è trasformato in un vero fashionista e ora sfoggia praticamente solo capi firmatissimi. Dai piumini Moncler alle tute Dsquared2 fino al pigiama Gucci, ogni giorno è una sfilata per il piccolo.

AI PIEDI DI LEONE

Per rendere perfetto ogni look anche le scarpe devono essere di un certo tenore. E’ proprio Chiara Ferragni a portare i follower all’interno dell’armadio del bimbo, affermando come il figlio abbia una collezione di calzature migliore della sua. Sono tantissime le sneakers che affollano il guardaroba di Leone Lucia Ferragni. La passione di Fedez per le Nike Jordan è cosa nota e ovviamente anche il bambino ne vanta svariate paia. Non mancano le ricercatissime quanto costosissime Adidas Yeezy, che lui sfoggia sia in bianco che in nero. Sono iper-trendy le Naturino animalier (90 euro) che baby Ferragnez indossa al parco mentre gli Ugg (140 euro) color nocciola hanno tenuto al caldo i suoi piedini durante un recente weekend a Saint Moritz con la famiglia.

I TOP BRAND

Per quanto riguarda i top brand, dai cassetti vediamo spuntare delle slip-on Versace (280 euro) con l’iconica medusa e un modello a strappo di Fendi (250 euro). Vacanza last minute al caldo? Le Havaianas sono pronte per essere messe in valigia. Se invece dovesse tornare in montagna, Leone Lucia Ferragni può correre sulla neve con i Moon Boot (59 euro) rosso fuoco. Il valore della sua collezione? Impossibile stabilirlo ma parliamo di migliaia di euro di baby scarpe. Niente male per un trottolino di un anno e mezzo!

Related Posts