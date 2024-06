Leonie Hanne per la proposta di nozze è già vestita da sposa

La modella ha scelto un look total white, elegantissimo e lussuoso per la gita in barca a Portofino in cui Alexander Galievsky le ha chiesto la mano

Sembrava una normale vacanza italiana quella di Leonie Hanne con il fidanzato Alexander Galievsky, tra panorami mozzafiato, look strepitosi e relax al sole. Ma la gita in barca a Portofino le ha regalato un plot-twist inaspettato quando lui si è inginocchiato davanti a lei chiedendole di diventare sua moglie, mettendole al dito un anello pazzesco. Proposta di nozze su suolo italiano: sui social sale l’invidia per il guardaroba della modella, arricchito di uno splendido solitario!

In vacanza in Italia, da Venezia a Portofino

Leonie Hanne e Alexander Galievsky si stanno godendo una vacanza da favola in Italia. La coppia ha soggiornato prima a Venezia, dove la modella ha partecipato all’esclusivo evento di Max Mara (c’era anche Miriam Leone) indossando un elegantissimo vestito del brand con scollo all’americana, poi è partita alla volta di Portofino. Leonie ha sfoggiato un abito più bello dell’altro durante i suoi giorni nel borgo ligure, preferendo gli outfit total white come lo slip dress Bazilika. Per il bikini nei momenti di relax al sole invece ha puntato sull’allegria e la passionalità del rosso fiorato; gli accessori sono sempre super firmati.

La proposta di nozze

“Ho detto sì a Portofino! Ti amo infinitamente Alexander Galievsky. Sono così grata di averti al mio fianco, per sempre” ha scritto su Instagram Leonie Hanne condividendo con gli oltre 4 milioni di follower alcuni scatti del momento romantico. In barca al largo di Portofino, mentre il sole si avviava al tramonto, il fotografo con cui fa coppia l’ha sorpresa nel modo più romantico possibile. “Sembrerà sempre un paradiso con te”, ha scritto anche. Le lacrime di gioia della modella e i baci insieme al suo futuro marito hanno conquistato i cuori dei fan, ma a colpire è stato soprattutto il grosso diamante dal taglio ovale che ha sfoggiato all’anulare sinistro.

Il look di Leonie Hanne

Il look scelto da Leonie Hanne per la gita in barca si è rivelato perfetto per ricevere una proposta di nozze: elegante, lussuoso e total white, quasi un’anticipazione del vestito da sposa. La modella era splendida, con addosso un minidress Balykina con gonna a palloncino cortissima che enfatizzava le lunghe gambe e corpetto stretto. A completare il look, semplice solo in apparenza, una handbag Chanel, sandali col tacco Amina Muaddi (che ha tolto a bordo dello yacht, come richiede il galateo) e gioielli prestigiosi Van Cleef & Arpels, Cartier, Tiffany&Co.

La storia d’amore di Alexander Galievsky

“10 anni potrebbero sembrare tanti, ma abbiamo fatto molta strada insieme” ha scritto Leonie Hanne in uno dei tanti post che raccontano la sua emozione nel ricevere la proposta di nozze da Alexander Galievsky. Si sono conosciuti all’università, racconta lei, e sono diventati prima migliori amici prima che una coppia. “Non avevamo nulla quando ci siamo conosciuti ma il tuo amore e la tua creatività non hanno mai conosciuto confini” ha aggiunto lei. Una decade dopo, la loro non è solo una storia d’amore ma anche un legame d’affari. Presto diventeranno marito e moglie e, dopo la proposta in barca a Portofino, sono pronti a salpare insieme verso un futuro radioso.

