Leonor e Sofia di Spagna tra tacchi e treccine: che stile!

A vederle tra la folla Leonor e Sofia di Spagna potrebbero essere tranquillamente scambiate per ragazze comuni. Invece le due teenager appartengono a una delle famiglie reali più importanti d’Europa. Girano con le guardie del corpo, presenziano a eventi nazionali e internazionali insieme ai genitori, il re Felipe e la regina Letizia: la loro agenda è fitta. Il sangue blu però non impedisce alle sorelle di vestirsi come i coetanei. Il loro approccio alla moda è fresco, colorato e trendy… sulle orme della famosa mamma.

Estate in famiglia, tra eventi e relax

Sono giorni serrati per i reali di Spagna, impegnati in una serie di appuntamenti ufficiali in giro per il Paese. Uscita in solitaria per Leonor e Sofia, che hanno visitato senza i genitori il Museo Dalì di Figueras. Complice la pausa scolastica estiva, le sorelle hanno dunque ripreso a partecipare agli happening di corte. Leonor di Spagna è da poco tornata a casa, dopo il primo anno di college in Galles: adesso è pronta a godersi qualche settimana insieme alla famiglia. Ed è proprio al gran completo che la royal family si è presentata a Barcellona, per gli eventi legati ai Premi della Fondazione Principessa di Girona. Sorrisi, frasi sussurrate all’orecchio, sguardi complici: Felipe, Letizia, Leonor e Sofia sono apparsi affilatissimi. Le donne di casa hanno anche incantato con i loro look.

Tre stili da copiare

Letizia Ortiz è considerata un’icona di stile a livello mondiale. La reina si contende sempre il podio di reale meglio vestita con Kate Middleton e le altre blasonate (Ti ricordi chi è stata eletta la royal più elegante del 2021?). In questi giorni ha optato per abiti midi monocolore, come il Cos bianco arricciato sul corpetto o il Bouret blu con dettagli gioiello. Le figlie le hanno però rubato la scena. Proposte al ginocchio anche per la 16enne Leonor di Spagna, che un giorno sarà regina. La ragazza è impeccabile nell’abito azzurro di Miphai, abbinato a delle décolleté con tacco discreto di Carolina Herrera. A 15 anni l’infanta Sofia preferisce invece proposte più frizzanti, come il minidress a pois di Zara o l’abitino lavorato di Claudie Pierlot. L’adolescente ha fatto tendenza anche per essersi presentata al Museo Dalì con quattro treccine funky, che spuntavano dai capelli sciolti e mossi: una tendenza per l’estate tutta da copiare!

