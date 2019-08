L’estate delle star a bordo del gonfiabile

Chi l’ha detto che i gonfiabili sono solo per bambini? Enormi, colorati, divertenti: i maxi salvagenti dalle forme più insolite stanno conquistando le star. Ogni estate il mercato ne propone di nuovi e i famosi, è il caso di dirlo, si buttano a pesce.

Già da qualche anno i gonfiabili ad animale vanno per la maggiore. In principio fu il fenicottero rosa, che stagione dopo stagione, è diventato un classico ed è al momento ancora amatissimo da Wilma e Francesco Facchinetti oltre che da Vito Shade. Per stare in tema di pennuti, il cigno oro di Belen Rodriguez è da vera diva. Ancora volatili, con lo struzzo multicolor di Paola Di Benedetto e il pappagallo di Francesca Ferragni, entrambi firmati Bestway.

Le altre due sorelle Ferragni, Chiara e Valentina, puntano invece sul food. Se Chiara Ferragni, in piscina col figlio Leone, si rinfresca col ghiacciolo Intex, Valentina Ferragni è golosa sul marshmallow. Cibo anche per Juliana Moreira e Rosa Perrotta. Barbara d’Urso invece mette le ali!

