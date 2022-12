Audace Letizia: la regina di Spagna seduce i sudditi con i suoi look

Personalità e carattere non mancano alla regina di Spagna. Letizia Ortiz non sbaglia un colpo nemmeno in fatto di look. E a ben guardare si direbbe la più audace tra le regine! Nel suo guardaroba capi che si fanno guardare, accessoriati con gusto e freschezza, senza rinunciare alla sensualità.

Sensuale in trasparenza

Letizia Ortiz ha 50 anni, due figlie e molti doveri dettati dal suo ruolo. Ma la regina di Spagna sfodera ad ogni occasione una femminilità invidiata e invidiabile, composta ma decisa. A Valencia si è fatta notare con l’abito a micro pois Emporio Armani, che le accarezzava il corpo mostrandone la silhouette in trasparenza.

Il colore della passione

Letizia Ortiz ama il rosso e sono molte le occasioni in cui lo ha sfoggiato. Ha creato scalpore il pantalone di pelle Hugo Boss, a vita alta, protagonista dell’outfit scarlatto di Barcellona. E come toglierle gli occhi di dosso con il sontuoso abito Stella McCartney scelto per la cena di Gala a Berlino? Un modo per restare sotto gli occhi di tutti.

Spalle scoperte

A Zagabria, Letizia Ortiz era impeccabile: in occasione della cena con il presidente croato Milanovic, la moglie di Felipe di Spagna ha indossato un elegante monospalla blu Bouret, dotato di collana gioiello sulla scollatura. La regina ama scoprire le spalle: alla corte di Spagna questo vezzo non sembra essere tabù.

Solo tacchi per la regina di Spagna

Simbolo di femminilità e grazia per eccellenza, il tacco è protagonista di ogni outfit di Letizia Ortiz. La regina però non potrebbe indossarli a causa di una patologia… Sua altezza resiste e a quei centimetri in pubblico non rinuncia: che sia una décolleté Jimmy Choo o una slingback Carolina Herrera, ai suoi piedi c’è sempre la calzatura che slancia.

Oblò e tagli strategici

Non sempre tutti apprezzano: ha destato qualche perplessità la scelta di mostrare la schiena nuda alla prima dell'”Aida” al Teatro Reale di Madrid. Letizia aveva optato per un abito Miphai con grossò oblò sul retro.

Qualche settimana prima, si era discusso della gonna “col buco” che la sovrana aveva indossato con leggerezza, mostrando solo il ginocchio ma facendo immaginare molto altro. Al passo con i tempi o esagerata? Sfogliate la gallery e fatevi un’idea.

