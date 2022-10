Letizia Ortiz, tacchi vietati… ma lei non ci rinuncia

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ultimamente Letizia Ortiz era spesso apparsa in pubblico sofferente e con il volto tirato e ora si è scoperto il vero motivo. Alla Regina di Spagna è stato diagnosticato il neuroma di Morton, una fibrosi causata dall’aumento di volume del tessuto circostante i nervi delle dita del piede. A questo si aggiunge la metatarsalgia cronica, di cui soffre da anni. Portare i tacchi alti non solo le provoca dolore, ma le è vietatissimo se vuole guarire. Peccato che lei non sembri disposta a rinunciare alla sua grande passione.

Passione fatale

Le calzature per Letizia Ortiz hanno sempre rivestito un ruolo di primo piano nella costruzione degli outfit. Sin da quando conduceva i telegiornali in tv, ha sempre amato portare i tacchi alti. Anche i suoi look da Regina sono sempre stati impreziositi da pump bellissime (e sua figlia Leonor già segue le sue orme). L’unica alternativa che si è concessa con piacere, le espadrillas con la zeppa che adora portare in estate. Una passione che le è costata cara: proprio l’eccessivo utilizzo di scarpe poco comode pare abbia causato, a lungo andare, l’insorgere del neuroma di Morton.

Tentativi con le scarpe basse

A portare le scarpe basse, Letizia Ortiz ci ha provato. In estate è stata avvistata qualche volta con espadrillas e sandali flat. La visita di Stato in Germania era addirittura iniziata con un paio di, per lei inedite, stringate Uterque abbinate a un completo pantalone gessato Hugo Boss. Nonostante l’esperimento fashion fosse riuscitissimo, non sembra aver convinto particolarmente la Regina di Spagna che già il giorno dopo era di nuovo sui tacchi.

Certo, la vicinanza col marito Felipe, alto 1,97 m non deve aiutarla a sentirsi a suo agio.

Non rinuncia ai tacchi

Per incontrare il presidente Steinmeier insieme al re Felipe, Letizia Ortiz ha indossato un abito color petrolio Carolina Herrera con gonna svasata al ginocchio e scollo a goccia. Ai piedi, ecco tornare le immancabili pump, in tinta con il vestito.

La sera, stesso copione alla cena di Gala a Berlino. Sotto al sontuoso abito con cappa Stella McCartney ecco un bel paio di sandali dorati Jimmy Choo.

Per lei il dolore ai piedi sembra essere più sopportabile rispetto a quello che proverebbe con un outfit non consono all’occasione. E’ risaputo che sia una regina di stile, e dopotutto noblesse oblige…

