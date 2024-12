Dai pizzi rosa all’omaggio nell’abito nero: i look di Letizia di Spagna in Italia

Ultimi impegni ufficiali prima delle feste natalizie per Felipe e Letizia di Spagna. Il Re e la Regina sono in visita in Italia, per una tre giorni di appuntamenti tra Roma e Napoli, che ha lo scopo di consolidare i buoni rapporti tra le due nazioni. I reali contraccambiano così anche la visita del 2021 di Sergio Mattarella nella penisola iberica. Tra visite nei luoghi più rappresentativi del Bel paese, incontri politici e cene di gala, le foto dei sovrani rimbalzano in ogni dove. A incantare sono i look di Letizia.

Candida all’arrivo

E’ stato un 2024 ricco di appuntamenti per Felipe e Letizia di Spagna, culminato con la presentazione dei due nuovi ritratti ufficiali, ad opera della fotografa delle star Ellen von Unwerth. Se nelle immagini la Reina era una visione nel maestoso look vintage di Balenciaga, per il tour in Italia non si è comunque risparmiata in quanto a stile. Già a partire dal suo arrivo in aeroporto a Roma, dove è stata immortalata al braccio del marito, Letizia ha ammaliato con un look total white. L’outfit immacolato fa risaltare la Regina nel buio della sera italiana. Il lungo cappotto in lana di Felipe Varela, stretto in vita da una cintura, era abbinato a una sciarpa in pendant. La coppia si è subito recata in vista all’Associazione Ispanisti Italiani: lì la regnante ha tolto il capospalla, mostrando lo splendido tailleur-pantaloni in tonalità di Mango.

Il tailleur confettoso

Scelta romantica per Letizia di Spagna nel corso del secondo giorno di visita ufficiale in Italia. In una soleggiata mattinata romana, il re Felipe e la consorte sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla figlia Laura Mattarella. Per l’occasione la Regina si è affidata a Carolina Herrera, uno dei suoi brand di riferimento. Il tailleur rosa confetto è una rivisitazione di un modello visto in passerella durante la sfilata della collezione per l’autunno-inverno 2024/2025. La gonna al ginocchio è super chic mentre la giacca vanta maniche a palloncino goffrate e un prezioso ricamo simmetrico centrale. Una borsetta in nuance, portata a mano, e un paio di graziose slingback dal tacco moderato di Magrit completavano la mise effetto Barbie. La Reina ha sfoggiato lo stesso outfit anche per l’incontro ufficiale con la premier Giorgia Meloni, andato in scena a Villa Doria Pamphilj.

L’omaggio a cena

Letizia di Spagna in visita da noi sembrava non voler abbandonare i brand iberici, invece nella serata dell’11 dicembre è arrivato l’omaggio per il made in Italy. Per la cena di gala al Quirinale, organizzata dal presidente Sergio Mattarella, la Regina ha indossato un long dress nero di Max Mara, composto da corpetto smanicato in georgette di seta e gonna in satin lucido tagliato in sbieco. Il drappeggio scultoreo sul busto è il protagonista di questo modello elegantissimo. Come nel look total pink di poche ore prima, ai piedi Letizia ha calzato ancora le Carlota di Magrit, in versione black. A completare l’outfit dei preziosi (e vistosi) bracciali di diamanti Cartier, appartenuti alla regina Vittoria Eugenia, bisnonna di Felipe di Spagna. Brindisi e chiacchiere per i reali, seduti al fianco di Mattarella e della figlia Laura. Marchi nostrani anche per il terzo giorno di tour: alla sede della FAO la royal ha sfoggiato un tailleur in tweed grigio di Alberta Ferretti, con un borsa Gucci. Guarda nella gallery le mise reali di Letizia in Italia.

