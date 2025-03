Lily Collins icona di stile per Calvin Klein

Lily Collins è la nuova protagonista della campagna Spring 2025 di Calvin Klein. Per il brand americano, un’icona di stile che incarna l’eleganza sofisticata e spontanea della nuova collezione. Diretto e scattato da Charlotte Wales, il progetto fotografico celebra l’incontro tra moda e intrattenimento, raccontando con ironia l’emozione di trovare l’outfit perfetto. Nel video si vede l’attrice indecisa davanti all’armadio, provare alcuni capi passando dal denim al vestito floreale alla gonna di pelle.

La testimonial

Lily Collins, nota per la sua versatilità e il suo carisma, ha conquistato il pubblico con il ruolo iconico della protagonista modaiola nella serie Emily in Paris. La sua capacità di interpretare personaggi forti e indipendenti la rende la scelta ideale per rappresentare la donna Calvin Klein: sicura di sé, elegante e moderna.

La campagna gioca con il contrasto tra tessuti pregiati, come la seta e il satin, e materiali strutturati, come lana e pelle, creando un’eleganza moderna e sofisticata. Lily posa davanti all’obiettivo con sicurezza e semplicità.

La collezione Spring 2025: un mix di eleganza e sensualità

La nuova collezione Calvin Klein propone capi versatili, pensati per essere indossati dal giorno alla sera, con un tocco di sensualità. I capispalla sono perfetti per i look da città, mentre i capi classici vengono rivisitati con dettagli raffinati. L’iconico denim è protagonista dei look e abbinato a maglie basic o colorate.

Un’eredità di icone: le donne Calvin Klein

Kendall Jenner ha prestato per anni il volto a Calvin Klein, dedicando al marchio d’abbigliamento l’ultimo suo haircut che ha fatto scalpore.

Lily Collins si unisce a una lunga lista di donne iconiche che hanno rappresentato il brand negli anni. Tra queste, oltre alla Jenner, ricordiamo Brooke Shields, Kate Moss, Christy Turlington e Bella Hadid. Donne forti, indipendenti e di successo, che hanno incarnato i valori del brand: sensualità, minimalismo e modernità.

