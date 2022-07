Linda Evangelista torna in passerella? Intanto presta il volto a Fendi

Linda Evangelista è tornata ed è più fiera che mai. Dopo l’incidente di chirurgia estetica che l’aveva sfigurata, la top model si era allontanata per lunghi anni dal lavoro e dalla vita pubblica. Con sorpresa di tutti, Linda ha adesso svelato di essere tra le protagoniste della campagna pubblicitaria di Fendi che celebra i 25 anni dell’iconica borsa Baguette.

Il dolore dopo la chirurgia

A febbraio era stata la stessa Linda Evangelista a raccontarsi a cuore aperto sulle pagine del magazine People. ”Ho finito di nascondermi”, aveva dichiarato, ripercorrendo il doloroso cammino fisico ed emotivo che si era vista costretta a dover intraprendere dopo un intervento di criolipolisi per la rimozione di tessuto adiposo. Secondo le sue dichiarazioni, l’operazione le aveva rovinato il volto e il corpo, tanto che la top aveva fatto causa all’azienda responsabile del trattamento, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari per i danni subiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Evangelista (@lindaevangelista)

La rinascita firmata Fendi

“Il 9 settembre 2022 Fendi organizzerà una sfilata speciale a New York per celebrare il 25esimo anniversario della Baguette, disegnata da Silvia Venturini Fendi”, ha scritto Linda Evangelista su Instagram, pubblicando lo scatto dell’adv campaign. Nell’immagine, realizzata dal fotografo Steven Meisel, la modella posa con orgoglio. Il look indossato da Linda è fresco e divertente: maglione grigio, due borse (Baguette, ovviamente) in paillettes, guanti rosa, occhiali da sole e una miriade di cappellini impilati in testa. Il viso è lo stesso di sempre, quella bellezza che ha riempito i giornali negli anni Novanta. Insieme a star del calibro di Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Cindy Crawford, la Evangelista ha contribuito a coniare il termine di top model: stupende e inarrivabili, erano desiderate da tutti.

Ritorno in passerella?

Nel post pubblicato su Instagram, Linda Evangelista ringrazia Silvia Venturini Fendi, il direttore creativo delle linee donna e couture Kim Jones e Delfina Delettrez. “Sono loro così grata”, ha ammesso. Una notizia accolta con gioia e clamore dal mondo della moda, che non si è risparmiato in commenti affettuosi. “Sei così bella”, ha scritto Carla Bruni (ECCOLA con il vestito di Kim Kardashian). “Stupenda”, ha controbattuto Amber Valletta. “Il paradiso!”, è il contributo di Marc Jacobs. E ora c’è anche chi sogna di poterla vedere di nuovo in passerella. Il fashion system è pronto per riaccogliere Linda a braccia aperte. Bentornata!

