Lingerie audace e provocante, ecco come seducono le vip

Tra pizzi, merletti e trasparenze, la lingerie che piace alle vip è un tripudio di sensualità. Con la vita sociale ridotta ai minimi termini e le uscite quasi azzerate, i vestitini sexy hanno lasciato spesso il posto a comode tute. Per contrappasso però la biancheria si è fatta più sexy e audace che mai. Sotto gli abiti confortevoli le celebrità nascondono bustier provocantissimi, slip microscopici di pizzo, body sgambati e intriganti. Troppo belli per tenerli nascosti, e così li sfoggiano sui social con pose che lasciano a bocca aperta.

Il bustier è protagonista

Protagonista della lingerie delle vip è il bustier, sinonimo di seduzione per eccellenza. E infatti quello Valery in tulle ricamato e strass, che sfoggia Eleonora Pedron, è sexy che più non si può. Soprattutto se, come fa lei, lo si indossa con perizoma e kimono coordinati. Francesca Sofia Novello invece sceglie un corsetto Yamamay dalle velate trasparenze e fascino vintage, e lo abbina ai pantaloni della tuta. Mai come in questo caso sensualità ha fatto rima con… comodità.

Non solo bianco e nero

Se il rosso è il colore della seduzione per antonomasia (ma soprattutto l’ideale per le Feste), come ricorda Valentina Vignali in Victoria’s Secret, in realtà con la lingerie ognuna fa un po’ come vuole. Si va dai classicissimi bianco e nero a tonalità più accese e insolite, come ad esempio il viola di Ludovica Frasca. Oppure il sofisticato celeste pallido del body in satin tutto trasparenze di Georgina Rodriguez.

Pizzo, tentazione irresistibile

In fatto di colore c’è disaccordo, ma il pizzo piace proprio a tutte. La tentazione è irresistibile, e sono davvero poche quelle che che riescono a farne a meno. Si va dai delicati fiorellini sullo slip brasiliano Intimissimi di Chiara Ferragni che sfoggia il pancione posando in lingerie, ai ricami ben più audaci della biancheria di Justine Mattera. C’è anche Cecilia Rodriguez che sceglie slip e reggiseno in merletto rosa: grinta e tenerezza tutto in uno.

