La cantante Lisa dà scandalo al Met Gala 2025: il volto di Rosa Parks sulle sue mutandine

Lisa, membro del gruppo K-pop BLACKPINK, ha fatto il suo debutto al Met Gala 2025 con un look audace firmato Louis Vuitton, attirando l’attenzione non solo per lo stile ma anche per una controversia legata a un dettaglio dell’outfit.

Un nude look provocatorio

L’evento di quest’anno, tenutosi al Metropolitan Museum of Art di New York, aveva come tema “Superfine: Tailoring Black Style”, celebrando la moda e l’eleganza della cultura nera. Lisa ha indossato un body in pizzo nero con collant logati e una giacca ricamata, completando il look con una borsa monogrammata. Il design dell’outfit includeva ritratti realizzati dall’artista afroamericano Henry Taylor, noto per le sue opere che raffigurano persone significative nella sua vita.

La controversia

La polemica è scoppiata quando alcuni utenti sui social hanno notato che uno dei volti ricamati sul body, posizionato all’altezza dell’inguine, somigliava a Rosa Parks, icona del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. Molti hanno ritenuto inappropriato e irrispettoso collocare un’immagine simile in quella posizione, soprattutto considerando il tema dell’evento.

Louis Vuitton ha dichiarato che i ritratti presenti nell’outfit rappresentano persone importanti nella vita dell’artista Henry Taylor, senza confermare se tra questi ci fosse effettivamente Rosa Parks.

Reazioni e precedenti

La scelta dell’outfit ha suscitato un’ondata di critiche online. Alcuni utenti hanno definito la decisione “di cattivo gusto” e “offensiva”, soprattutto alla luce di video riemersi recentemente in cui Lisa e altre membri delle BLACKPINK sono accusate di aver utilizzato espressioni razziste in passato.

Al momento, né Lisa né il suo team hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla controversia.

Chi è Rosa Parks e perché è un’icona dei diritti civili

Rosa Parks è universalmente riconosciuta come una figura simbolo della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Il 1° dicembre 1955, a Montgomery, Alabama, si rifiutò di cedere il posto su un autobus a un passeggero bianco, sfidando le leggi segregazioniste dell’epoca. Il suo gesto di disobbedienza civile diede inizio al boicottaggio degli autobus di Montgomery, guidato da Martin Luther King Jr., e rappresenta ancora oggi un momento chiave nella storia della resistenza afroamericana.

Le regole (non scritte) del dress code al Met Gala

Sebbene il Met Gala sia noto per l’eccentricità e l’audacia dei suoi outfit, ci sono alcune regole tacite che le celebrità cercano di rispettare. Tra queste: rendere omaggio al tema dell’anno con creatività e rispetto, evitare contenuti potenzialmente offensivi e mantenere un certo equilibrio tra provocazione ed eleganza. Ogni trasgressione, anche involontaria, può generare polemiche virali – come dimostra il caso di Lisa – e rovinare l’intento artistico dell’abito.

Le reazioni dei fan su Twitter e TikTok all’outfit di Lisa

Sui social, in particolare su Twitter e TikTok, le reazioni all’outfit di Lisa sono state contrastanti. Molti fan hanno difeso la cantante, sostenendo che le critiche fossero esagerate e basate su un malinteso, mentre altri hanno espresso delusione per quella che percepiscono come una mancanza di sensibilità culturale. Gli hashtag come #LisaMetGala e #RosaParks hanno rapidamente scalato le tendenze, con milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di commenti.

Chi è Lisa di BLACKPINK

Lisa, il cui nome completo è Lalisa Manoban, è una cantante, ballerina e rapper tailandese, nata il 27 marzo 1997 a Buriram, in Thailandia. È diventata famosa come membro delle BLACKPINK, gruppo K-pop lanciato dalla YG Entertainment nel 2016. Lisa è stata la prima artista non coreana a entrare nella celebre etichetta, distinguendosi per il suo talento e la sua presenza scenica magnetica.

Oltre alla musica, Lisa è un’influencer globale e una delle fashion icon più seguite al mondo, con oltre 100 milioni di follower su Instagram. Ha firmato contratti da testimonial con numerosi brand di lusso, tra cui Louis Vuitton, Celine, Bulgari e MAC Cosmetics.

Nel 2021 ha esordito da solista con l’album LALISA, che ha battuto record di visualizzazioni su YouTube e vendite in Corea e all’estero. Il suo stile inconfondibile, che fonde cultura asiatica e influenze occidentali, la rende un punto di riferimento per intere generazioni di fan.

Ha preso parte alla terza stagione di The White Lotus.

Quando Lisa è diventata ambassador Louis Vuitton

Lisa è diventata ambassador globale di Louis Vuitton nel 2021, entrando a far parte del prestigioso gruppo di celebrità asiatiche che collaborano con la maison francese. La partnership si è rafforzata negli anni grazie alla presenza della cantante a diverse sfilate e campagne, culminando con il look pensato per il Met Gala 2025. L’outfit della discordia, sebbene controverso, è l’ennesima prova della volontà del brand di osare e posizionarsi al centro delle conversazioni globali.

La trasformazione stilistica di Lisa negli ultimi cinque anni

Lisa ha attraversato una vera evoluzione stilistica: dai look streetwear ispirati all’hip-hop dei primi anni fino agli outfit couture delle recenti passerelle. L’artista ha dimostrato di saper abbracciare diversi stili, passando con disinvoltura dal minimal chic al futurismo sartoriale. Il Met Gala 2025 rappresenta l’apice di questa trasformazione, pur con tutte le criticità che ha sollevato.

Le BLACKPINK e il loro impatto nella moda globale

Dal debutto, le BLACKPINK si sono affermate non solo come regine del K-pop ma anche come icone fashion globali. Ognuna delle quattro componenti è ambassador per case di moda di lusso (Lisa per Louis Vuitton, Jennie per Chanel, Jisoo per Dior, Rosé per Saint Laurent), rendendo il gruppo una forza collettiva nel definire le tendenze internazionali. Le loro apparizioni agli eventi più prestigiosi, come il Met Gala, non passano mai inosservate.

Cosa c’era davvero disegnato sulle mutandine di Lisa: parola all’artista

Per smorzare le polemiche, l’artista Henry Taylor ha rilasciato una dichiarazione per chiarire l’intento del suo lavoro. Ha spiegato che i volti presenti sul body sono ispirati a figure personali della sua vita, e che “qualsiasi somiglianza con Rosa Parks non era intenzionale”. Louis Vuitton ha ribadito che il messaggio dell’abito non era provocatorio ma celebrativo, e invitato il pubblico a una lettura più simbolica e meno letterale dell’opera.

