MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo Pericolosamente sexy 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ci ha messo tre anni a progettare e far realizzare la sua linea di shapewear. Adesso Lizzo è pronta per il grande lancio: Yitty sarà in vendita dal 12 aprile. “Ero stanca di vedere questi capi modellanti tristi e restrittivi, che letteralmente nessuno voleva indossare”, ha dichiarato la cantante, aggiungendo di aver “deciso di permettere alle donne di sentirsi di nuovo bene, senza doversi più scusare con se stesse”.

Lizzo ci insegna ad amarci

Lizzo non ha mai nascosto le sofferenze che ha dovuto subire in passato a causa del suo corpo, etichettato come “maxi”. Una forma fuori dagli standard, dai canoni di bellezza, da un modello accettabile e accettato dalla società. Dopo anni di battaglie a favore di inclusitività e body positivity, la star si è rimboccata le maniche per aiutare tutte ad amare le proprie forme. E ad amarsi nei propri abiti. E’ così che, in collaborazione con il brand sportivo Fabletics, ha creato Yitty. La linea porta il nome del suo nickname da bambina e la rappresenta al 100%.

Dalla XS alla 6XL

Per il debutto sono previste tre collezioni: Mesh Me, la linea di lingerie, Nearly Naked, lo shapewear senza cuciture e Major Label, con vestiti casual e comfy da sfoggiare tutti i giorni con orgoglio. Le taglie spaziano dalla XS alla 6XL e i capi strizzano l’occhio anche alla sostenibilità, essendo realizzati per il 65% con fibre riciclate. Per promuovere il nuovo progetto Lizzo ci ha messo, ancora una volta, il corpo. In reggiseno e mutande, con i rotolini, la cellulite e le smagliature a vista, la rapper mostra i pezzi del marchio appesi nella sua cabina armadio. Li tira, li allunga, li sforma per farci capire quanto siano versatili e studiati per essere comodi “su ogni tipo di corporatura”.

Le star fanno l’intimo

Che le star amino abbracciare la diversità non è un mistero. Dopo le proposte sexy di Rihanna nella sua linea Savage x Fenty e la lingerie di Kim Kardashian (GUARDA il trucchetto intimo da Oscar), Skims, che ha proposte per tutti gli incarnati, arriva Lizzo con i leggings, gli slip e i top che ci insegnano a volerci bene. Scopri nella gallery i capi che ha disegnato la cantante.

Related Posts