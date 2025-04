Lizzo celebra la sua trasformazione con un outfit leopardato alla Shania Twain​

Lizzo ha recentemente condiviso su Instagram un look che richiama l’iconico outfit leopardato di Shania Twain nel video di That Don’t Impress Me Much. Indossando un completo trasparente con stampa leopardata, l’artista ha evidenziato la sua trasformazione fisica, frutto di mesi di allenamento e dieta equilibrata. Il look ha ricevuto ampi consensi, con molti fan che hanno elogiato la sua sicurezza e il suo stile.​

Una trasformazione sotto i riflettori

Negli ultimi mesi, Lizzo ha documentato il suo percorso di benessere sui social media, condividendo sessioni di allenamento e cambiamenti nella dieta. Ha chiarito di non aver utilizzato farmaci per la perdita di peso, attribuendo i risultati a un regime di allenamento costante e a un’alimentazione bilanciata. La sua trasformazione è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno apprezzato la sua trasparenza e determinazione. Qualche anno fa l’artista ha anche lanciato la sua linea di intimo, Yitti, promuovendo il suo messaggio di body positivity attraverso capi che vestono ogni tipo di corpo.

Quali sono i look più iconici di Lizzo?

Nel corso degli anni, la cantante ha sfoggiato outfit memorabili sui red carpet. Impossibile dimenticare i suoi abiti voluminosi e coloratissimi dei Grammy Awards, per esempio. Ai Brit Awards, Lizzo ha conquistato tutti con un ironico e goloso abito a forma di cioccolatino firmato Moschino. Nella sua carriera musicale ogni scelta stilistica è diventata una dichiarazione di body positivity e originalità. Il suo look leopardato ispirato a Shania Twain è solo l’ultimo di una lunga serie di successi fashion.

​Il look leopardato per il compleanno

Anni 90 protagonisti della super festa della cantante! Sulla torta campeggia una Lizzo vestita da “Sailor Moon”, mentre lei indossa un abito che si ispira a Shania Twain. Per celebrare il suo 37° compleanno, ha scelto un audace abito leopardato su misura firmato Bishme Cromartie. Il modello, realizzato in mesh trasparente, avvolge la silhouette della cantante, esaltandone le curve con sensualità. I guanti coordinati aggiungono un tocco di eleganza al look, mentre il make-up glow e l’acconciatura rétro completano l’ensemble. Questo outfit conferma ancora una volta la capacità della cantante di reinterpretare la moda con personalità e audacia.

Chi è il designer Bishme Cromartie?

Bishme Cromartie è uno stilista americano noto per i suoi design audaci e sensuali, che celebrano la diversità delle forme femminili. Dopo essere emerso nel programma Project Runway, ha conquistato numerose celebrità grazie alla sua capacità di creare abiti su misura che esaltano la silhouette. Il vestito leopardato indossato da Lizzo per il suo compleanno è una delle sue ultime creazioni.

Animalier per tutte

Il trend dell’animalier continua a dominare le passerelle e i red carpet, in particolare il leopardato che ha dominato i guardaroba invernali e si conferma protagonista indiscusso per la stagione Primavera/Estate 2025. Celebrità come Lizzo scelgono di reinterpretare questo classico con tocchi moderni e audaci, celebrando la forza e la sensualità femminile. Non è la prima volta che lei stupisce indossando questa stampa: lo ha fatto di sicuro qualche anno fa durante una festa su un mega yacht con un bikini super audace.

Shania Twain: storia del famoso abito leopardato

L’abito leopardato di Shania Twain è diventato iconico grazie al video musicale di That Don’t Impress Me Much del 1997. Con il suo lungo cappotto leopardato con cappuccio, indossato con pantaloni e top coordinati, la Twain ha fissato un punto fermo nella moda pop degli anni ’90. Ancora oggi, il suo look continua a ispirare nuove generazioni di artisti, come dimostrato dall’omaggio di Lizzo. E’ uno degli altri successi dell’artista canadese però, che fa da colonna sonora al post del compleanno: Man! I Feel Like A Woman!. Si tratta di un brano dello stesso anno, un inno alla femminilità, in tutte le sue forme, che però non fu cantato dalla Twain con un look animalier.

Il trend animalier nel 2025

Il trend animalier si conferma uno dei protagonisti della moda Primavera/Estate 2025. Sulle passerelle internazionali, il leopardato domina sotto forma di abiti, accessori e capispalla. I nuovi trend reinterpretano la classica stampa maculata con tagli moderni, tessuti innovativi e accostamenti cromatici audaci, rendendola una scelta di stile per chi vuole esprimere forza e femminilità. Tra le estimatrici di questa tendenza non si può non annoverare Melania Trump. La first lady americana ama indossare capi zebrati o leopardati: un modo per comunicare sicurezza, sensualità ed autorevolezza.

Come ha perso peso Lizzo?

Lizzo ha parlato apertamente del suo percorso di benessere, sottolineando di aver ottenuto la sua trasformazione fisica senza ricorrere a farmaci per la perdita di peso. La cantante ha adottato un approccio basato su allenamenti regolari, yoga e una dieta bilanciata. Attraverso i social media, ha documentato i suoi progressi, incoraggiando i fan a prendersi cura di sé stessi senza pressioni esterne. Ma questo non ha definitivamente tolto il dubbio che come molte star abbia invece fatto ricorso a farmaci. Guarda nella gallery il risultato delle sue rinunce.