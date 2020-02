Lizzo, una “cioccolatina” contro gli stereotipi

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Non per tutte 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Che Lizzo sia una provocatrice è ormai chiaro a tutti. La trentunenne cantante americana è sì famosa per i suoi brani ma è altrettanto conosciuta per le sue forme. Burrosa a dir poco, la rapper, il cui vero nome è Melissa Viviane Jefferson, delizia quotidianamente i suoi 8 milioni di follower con scatti bollenti. Twerking in intimo, ammiccamenti in bikini in spiaggia e anche nudi totali, sapientemente orchestrati per sfuggire alla nota censura del social.

Portabandiera per tutte le donne curvy e orgogliosa di essere “nigga”, come lei stessa si autodefinisce, Lizzo non le manda a dire e combatte gli stereotipi mettendo in prima linea la sua figura fiera e… abbondante.

Ai Brit Awards la star ha stupito tutti ancora una volta. “Se vi state chiedendo che sapore ho…”, scrive Lizzo a corredo di un’immagine dove si accinge a mangiare (ovviamente per finta) una preziosa clutch in swarovski di Judith Leiber a forma di barretta di cioccolato. L’allusione sessuale è chiara ma lei fa di più. Oltre alla borsetta infatti Lizzo ha scelto di fasciarsi in un lungo abito, anche questo a forma di barretta di cioccolato, della collezione autunno-inverno 2014 di Moschino. Milk chocolate è stampato a caratteri cubitali sull’ampia gonna.

Non contenta dei già abbondanti riferimenti hot, a fine serata Lizzo torna ancora su Instagram per svelare un altro dettaglio infuocato. “Non avete idea di quanto siano bagnati i miei messaggi”, scrive lei a corredo di un video dove balla soddisfatta e sorridente. Lei è una “cioccolatina” ma qui è il cuore dei fan che si scioglie.

