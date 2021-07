La cantante in barca non ha perso occasione per farsi fotografare, trasformando gli scatti in un messaggio di body loving

Qualche settimana fa Lizzo l’aveva annunciato, in costume, sulla sua pagina Instagram: l’estate della “big girl” è iniziata! E la stagione continua alla grande. In occasione del weekend del quattro luglio, giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia l’Indipendenza, la cantante è stata infatti paparazzata su un maxi yacht in California, intenta a godersi il caldo. Insieme a un gruppo di amici, la star ha trasformato la barca da sogno in un set fotografico, dove si è fatta riprendere da tutte le angolazioni. I fotografi non hanno perso occasione per immortalarla nel corso della giornata, lei ha poi pubblicato le immagini scattate da uno dei presenti.

L’animalier rivelatore

Per il pomeriggio al largo, Lizzo ha optato per un bikini accattivante e decisamente rivelatore. Il modello fluo a stampa animalier di Adam Selman ha un top a triangolo e degli slip che lasciano poco all’immaginazione, composti da un piccolo fazzoletto di tessuto e da lacci sottilissimi sul lato B. Un due pezzi così striminzito che quando l’artista viene ripresa da dietro sembra nuda. Unghie lunghissime, i capelli mossi e un paio di occhiali a mascherina in nuance completavano il look della rapper.

Body loving e simpatia

In questi anni Lizzo ha trasformato il suo Instagram in un manifesto del body loving. Nei suoi post c’è un enorme senso di libertà, lei non prova alcuna vergogna né paura nel mostrarsi così com’è. Le sue famose forme sono un invito a vivere fuori dagli standard, con lo scopo di aiutare i follower ad accettarsi senza condizionamenti. I suoi messaggi di positività, veicolati da fotografie forti, arrivano dritte al punto e sono molti i giovani che la ringraziano per la sua trasparenza. “La pu****a in bikini. I lacci si sono persi. Devi tirarli fuori come il filo interdentale”, scrive Lizzo al termine della gita in barca, riferendosi al look minimal. Simpatica e vera!

