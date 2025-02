I look delle vip per la festa di compleanno

Look da protagoniste per la festa di compleanno? Le vip ci svelano i segreti. Gli outfit che hanno scelto per spegnere le candeline sono davvero per tutti i gusti, dagli abiti corti e seducenti alle giacche oversize. La tendenza è quella di scegliere sì capi particolari e che si facciano guardare, magari un bel colore acceso o un tocco di sensualità, ma senza esagerare.

La doppia scelta di Paola Di Benedetto

La prima a festeggiare in questo 2025 è stata Paola Di Benedetto, che per il suo 30esimo compleanno si è concessa un doppio festeggiamento… e doppio look. Entrambi corti, con focus sulle gambe, i suoi abiti sono però diversi per nuance e mood generale. Per la celebrazione casalinga con il compagno Raoul Bellanova, che l’ha sorpresa con centinaia di rose rosse, la speaker radiofonica ha scelto un elegantissimo blazer dress Mach & Mach rosso acceso. Il dettaglio glamour erano le lunghe frange di perline che scendevano sulle cosce. Per il party insieme a tutti gli amici in un locale in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, ha preferito invece una mise più bon-ton. Si tratta di un minidress Rotate in bouclé di un delicato color verde acqua con bottoni a forma di fiore e dettagli metallici.

Beatrice Valli con la cravatta

Anche Beatrice Valli ha compiuto 30 anni a gennaio, e per lei la festa è stata una sorpresa organizzata dalla sorella Eleonora Valli e dal marito Marco Fantini. Durante la cena di compleanno in un ristorante milanese, l’influencer ha sfoggiato un look dalla femminilità enfatizzata, paradossalmente, proprio da un tocco mannish. I pezzi principali dell’outfit erano una camicia bianca crop e una gonna lunga nera a matita, ma la ciliegina sulla torta era la cravatta nera. Al momento delle candeline, ha poi messo in testa una coroncina con la scritta Happy Birthady.

Giulia De Lellis in rosso per il compleanno

Giulia De Lellis ha passato il 29esimo compleanno lavorando: nello stesso giorno ha presentato in un negozio Sephora di Roma lo spazio dedicato al suo brand di cosmetici, Audrer. La sera invece l’influencer l’ha dedicata ai festeggiamenti, optando per una cena in un ristorante della Capitale a cui era presente tutta la sua famiglia e il fidanzato Tony Effe. Per entrambi gli appuntamenti ha indossato un blazer rosso oversize Magda Butrym. Un capo in lana dalla silhouette a clessidra, con spalline importanti e stretto sul punto vita. Completavano l’outfit i collant rossi, mules Manolo Blahnik e, a catturare l’attenzione, una borsa rosa confetto Chanel.

Pied de poule per Martina Strazzer

Martina Strazzer ha celebrato i 25 anni e ha condiviso pochi scatti sui social per commemorare il momento. Non ha rinunciato però a posare davanti alla torta di compleanno con un’unica candelina e a sfoggiare una mise delicata e raffinata. L’influencer ha scelto un abito corto Etro. Smanicato e con scollo a V, ha una fantasia pied de poule all over ed è impreziosito con bottoni metallici con Pegaso a rilievo. Lei l’ha indossato sopra una camicia bianca ricamata, a smorzare leggermente la sensualità della profonda scollatura. A completare il look i tanti orecchini e anelli: gioielli delicati e minimal ma messi nel giusto risalto con la posa scelta per gli scatti.

Michelle Hunziker sexy e glamour

Sexy e glamour per i suoi 48 anni, Michelle Hunziker conclude la carrellata di questi outfit di compleanno. La conduttrice ha festeggiato a Milano con un party indimenticabile per oltre 100 inviati, tra i quali non mancavano sua figlia Aurora Ramazzotti con il futuro marito Goffredo Cerza. Michelle ha scelto un minidress The Attico ad alto tasso di sensualità. L’abito nero aveva uno scollo profondissimo, impreziosito da una rete di cristalli fumé che creava un luccicante gioco vedo-non vedo. Ai piedi, stivali cuissard: un look audace e di impatto, ma chissà che freddo con le temperature di gennaio! Lei non si è lasciata spaventare ed è arrivata al locale coperta da una vaporosa pelliccia in mongolia viola, dello stesso brand.

Elisabetta Gregoraci tra sogni e cioccolato

Elisabetta Gregoraci ha voluto scrivere “Cioccolato, caos e sogni dal 1980” sulla torta dei suoi 45 anni. E un sogno sembra anche il look scelto per la serata: un ironico minidress Balmain di paillettes, con la scollatura che simula un blazer, con tanto di etichetta. “Il vestito nero come certezza senza tempo, le paillettes per dare luce ai momenti più belli”: la sua spiegazione per aver scelto questo look. Un traguardo importante per la showgirl, che ha voluto festeggiare in Svizzera, a ST. Moritz. Non mancavano ovviamente i suoi affetti più cari: la sorella Marzia, il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore.

Lo sheer dress di Carlotta Ferlito

Il look di compleanno più sexy è sicuramente quello di Carlotta Ferlito. Creato da Formeri Atelier, l’abito è un velo leggero impreziosito da cristalli. Col dettaglio asimmetrico sul décolleté e lungo fino ai piedi, è un vestito che garantisce tutti gli occhi addosso. La ginnasta lo ha indossato al party per i suoi 30 anni, una mega festa circondata dagli amici. La sua scelta è un trend di questo periodo. Le temperature invernali però sono ancora basse e la stessa Carlotta ha ammesso, svelando le foto sui social: “Posto il tutto dal letto con la febbre a 39 quindi potevo fare un po’ meno la fenomena e coprirmi!”.

Qual è il look per la festa di compleanno che ti piace di più? Sceglilo guardando la gallery.

